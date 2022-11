América vence o Internacional e conquista três importantes pontos no Brasileirão

O Athletico teve uma grande atuação no primeiro tempo e mostrou muita força mental para vencer o Goiás, no primeiro jogo após a final da Libertadores. Essa foi a análise do auxiliar técnico Paulo Turra, que substituiu Luiz Felipe Scolari (suspenso) na vitória por 3 a 2, nesta quarta-feira (02.11).

O Rubro-Negro agora soma 54 pontos e segue na sexta posição. Na situação atual, o Athletico garantiria uma vaga na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores do ano que vem.

“É uma vitória importantíssima. Três pontos que fazem muito bem para a gente, principalmente depois da final em Guayaquil. Com todo o desgaste físico e mental. Tínhamos que ganhar e ganhamos. Todos os jogadores estão de parabéns, porque mentalmente foram muito fortes”, afirmou.

Paulo Turra elogiou a atuação rubro-negra no primeiro tempo e ressaltou a importância dos pontos conquistados.

“Ficamos muito felizes com nosso primeiro tempo e nosso jogo em geral. Tivemos muita posse no primeiro tempo. Dentro daquilo que a gente planejou, os jogadores estiveram muito bem. No segundo tempo, a gente deu uma caída, lógico. Mas o importante era conquistar os três pontos e eles foram conquistados”, disse.

O auxiliar técnico do Furacão também falou sobre os próximos desafios e a busca pela vaga na CONMEBOL Libertadores de 2023.

“O principal desafio serão essas equipes que iremos enfrentar. Todas vivas, cada uma com seus objetivos. O desafio será pensar jogo a jogo como sempre fizemos. O que caracteriza esse campeonato, tirando o Palmeiras, é essa oscilação das equipes. Estamos trabalhando para que a gente tenha uma evolução e chegue ao final conquistando essa vaga na Libertadores, que é muito importante para nós e para todo o clube”, destacou.

O JOGO

Foi um início perfeito para o Furacão. Vitor Bueno já havia finalizado uma vez com perigo quando, aos 2′, Vitor Roque foi derrubado na área. Pênalti confirmado após consulta ao VAR! Terans foi para a cobrança e colocou o Athletico na frente!

O ritmo continuou intenso. Vitinho quase marcou em um belo lance, em que driblou o zagueiro e bateu cruzado, raspando a trave. Pedrinho também levou perigo chutando de fora da área.

E aos 12′, veio o segundo gol. Vitor Roque tocou para Vitinho, que disputou com a defesa. A bola sobrou para Alex Santana, que ajeitou e bateu colocado, longe do alcance do goleiro!

Alex Santana ainda teve mais uma chance, em mais um chute perigoso.

E aos 29′, Fernandinho fez um lançamento perfeito, na cabeça de Terans, que mandou para a rede com um toque preciso, marcando o terceiro do Furacão!

Ainda no primeiro tempo, o Goiás descontou, aos 39′, em uma cabeçada de Yan Souto. E Vitor Roque quase marcou o quarto do Athletico, em mais um chute forte e preciso.

Logo depois do intervalo, um gol do Goiás logo aos 5′, marcado por Pedro Raul, complicou a partida. O adversário partiu para cima em busca do empate, teve suas chances, mas não conseguiu chegar lá.

E o Furacão voltou a crescer já na parte final. Foram duas bolas na trave, em chutes de Canobbio e Vitor Roque, e grandes defesas do goleiro Tadeu.

Ficha técnica

Athletico Paranaense 3×2 Goiás



Campeonato Brasileiro 2022: 35ª rodada

Data: 02/11/2022

Horário: 16h

Local: Estádio Joaquim Américo

Público pagante: 12.864

Público total: 13.664

Renda: R$ 245.445,00

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Athletico Paranaense: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Alex Santana (Léo Cittadini, aos 27′ do 2º tempo), Fernandinho (Erick, no intervalo) e David Terans (Hugo Moura, aos 18′ do 2º tempo); Vitor Bueno (Canobbio, no intervalo), Vitor Roque e Vitinho (Abner, aos 40′ do 2º tempo). Técnico: Paulo Turra

Gols: David Terans, aos 5′, Alex Santana, aos 12′, e David Terans, aos 29′ do primeiro tempo

Cartões amarelos: Fernandinho e Abner

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano (Hugo, aos 29′ do 1º tempo); Diego, Auremir (Luan Dias, aos 40′ do 2º tempo), Caio Vinícius (Nicolas, aos 40′ do 2º tempo) e Apodi (Marquinhos Gabriel, no intervalo); Vinícius, Dadá Belmonte (Maguinho, aos 40′ do 2º tempo) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Gols: Yan Souto, aos 39′ do primeiro tempo; Pedro Raul, aos 5′ do segundo tempo

Cartão amarelo: Yan Souto

Fonte: Agência Esporte