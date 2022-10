Athletico está em Guayaquil para a final da Libertadores

O Flamengo já está em Guayaquil! Após desembarcar na capital equatoriana, na última quarta-feira (26.10), o elenco rubro-negro já realizou atividades no hotel visando a final da Libertadores, que será disputada no próximo sábado (29) contra o Athletico-PR. A partida acontece às 17h (de Brasília) no Estádio Monumental Isidro Romero Carbono.

O Mengão fez seu primeiro treino no campo nesta quinta-feira (27), no Estádio do Emelec.

Na noite desta quarta (26), após a viagem para Guayaquil, o Mengão realizou atividades no hotel visando a final da @Libertadores! 💪🔴⚫ #MENGO 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/PrGN5PEn54 — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2022

Fonte: Agência Esporte