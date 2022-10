Botafogo ganha do Avaí de virada, na Ressacada

Avaí e Botafogo-RJ se enfrentaram no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), nesta quinta-feira (06/10). A bola rolou às 20 horas, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí Série A 2022. Vitória do Botafogo-RJ, pelo placar de 2 a 1, com gols de Bissoli, de pênalti, para o Avaí, e de Víctor Cuesta e Tiquinho Soares, para o Botafogo-RJ. Com o resultado, o Avaí segue com 28 pontos, ocupando a 17ª colocação na competição. Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Fortaleza, no Ceará, às 16 horas do próximo domingo (09). A bola vai rolar na Arena Castelão, em Fortaleza.

AVAÍ 1×2 BOTAFOGO

O Avaí abriu o placar logo aos 10 minutos, com gol de Bissoli, o artilheiro do Leão, em cobrança de penalidade máxima. O Botafogo-RJ empatou logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos. Falta pela esquerda e bola na área. Víctor Cuesta subiu e de cabeça colocou no fundo das redes. O gol da virada foi aos 10. Cobrança de escanteio, bate e rebate na área e na sobra Tiquinho Soares colocou 2 a 1 no placar para o Botafogo-RJ. Placar final Avaí 1×2 Botafogo-RJ.

NA HISTÓRIA

Agora, de acordo com Spyros Apóstolo Diamantaras, – pesquisador e historiador oficial do Avaí Futebol Clube -, Avaí e Botafogo se enfrentaram 18 vezes na história. O retrospecto aponta quatro vitórias do Avaí, sete empates e sete vitórias do Botafogo-RJ. O Avaí fez 20 gols e sofreu 27.

PRÓXIMO JOGO

Será diante do Fortaleza-CE, em disputa válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí Série A 2022. A bola vai rolar às 16 horas do dia 9 de outubro (domingo), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

FICHA TÉCNICA

Avaí 1×2 Botafogo-RJ

Competição: Brasileiro Assaí Série A 2022 (30ª rodada)

Data: 06/10/2022 – Hora: 20 horas

Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada) – Local: Florianópolis, Santa Catarina

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)-MG

Árbitro Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira-MG

Quarto Árbitro: Edson da Silva-SC

Analista de Campo: Eberval Lodetti-SC

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)-SP

AVAR: Douglas Schwengber da Silva-RS

Observador de VAR: Silvia Regina de Oliveira-SP

PÚBLICO E RENDA

Público total: 6.097

Renda: R$ 209.806,00

Ingressos vendidos: 985

Renda Ingressos: R$ 117.486,00

Sócios: 4.616

Renda Sócios: R$ 92.320,00

Não Pagantes: 210

Crianças: 286

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

Vladimir; Kevin, Bressan (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz (Jean Cléber) e Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre), Raniele, Bruno Silva (Lucas Ventura); Muriqui (Rômulo), Pottker e Bissoli

TÉCNICO: Lisca

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO-RJ

Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barboza), Gabriel Pires (Jacob Montes) e Eduardo; Jeffinho (Phelipe Sampaio), Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) e Júnior Santos (Victor Sá)

TÉCNICO: Luís Castro

CARTÕES AMARELOS

AVAÍ: Bruno Silva, Pottker

BOTAFOGO-RJ: Víctor Cuesta, Rafael, Marçal, Jeffinho

GOLS

AVAÍ: Bissoli, aos 10`1T (pênalti)

BOTAFOGO-RJ: Víctor Cuesta, aos 4`2T e Tiquinho Soares, aos 10`2T

Fonte: Agência Esporte