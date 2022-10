Brabas do Corinthians perdem para o Boca e se despedem da Libertadores

A vitória do líder Palmeiras sobre o Avaí na noite deste sábado(22.10), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, por 3 a 0, com gols de Gustavo Scarpa, de pênalti, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, com um golaço de Dudu, aos 9, e outro de Vanderlan, aos 44, não só – no mínimo – garantiu o mesmo distanciamento do Maior Campeão do Brasil em relação ao vice-líder Internacional.

Derrotado pela última vez nesta edição do Brasileiro na 15ª rodada, no dia 02 de julho, em casa, por 2 a 0, pelo Athletico-PR, o Verdão, com estes 18 jogos invictos hoje atingidos (12 vitórias e seis empates), já registra a quarta maior sequência sem derrotas de uma equipe em uma mesma edição do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada pelo sistema de pontos corridos (2003 em diante); de lá para cá, também registraram 18 jogos seguidos sem perder em uma única edição o Athletico-PR de 2004, o Atlético-MG de 2021 e o São Paulo de 2008.

Se o torcedor palmeirense tinha dúvidas de como o Palmeiras entraria em campo contra o Avaí, depois de dois empates seguidos, o Verdão fez questão de saná-las logo nos primeiros instantes. Com uma pressão insana, Rony conseguiu dar um chapéu em Vladimir, que parou o atacante na falta, fazendo o pênalti. Após ter perdido a cobrança contra o São Paulo, Scarpa não se intimidou e foi para a batida. Acertou. Ainda que o goleiro tenha tocado na bola, o placar foi aberto para o Verdão aos três minutos de jogo.

A partida deu uma leve esfriada depois do gol de Scarpa. O Avaí chegou a esboçar uma reação, mas sem sucesso. Todas as tentativas do time catarinense paravam na defesa bem postada do Verdão. O problema é que, por mais que os comandados de Abel seguissem em cima, as finalizações não levavam nenhum perigo. Faltou capricho na hora dos chutes de Zé Rafael e Piquerez. Poderia ter sido um placar mais certeiro, mas o jogo foi para o intervalo com o 1 a 0 determinante.

O começo do segundo tempo foi igualzinho ao primeiro: Verdão em cima e Avaí retraído, tentando encontrar alguma brecha para invadir a área palestrina. Mas os comandados de Lisca deram de frente com problemas que são fáceis de serem nomeados: Rony e Dudu. O camisa 10 roubou a bola e passou para o “Baixola” acelerar pela esquerda. O atacante driblou dois, deixando os adversários no chão, e bateu rasteiro, com categoria, mostrando as razões de ser o maior artilheiro da história do Allianz, com 38 gols.

No decorrer dos 45 minutos finais, o técnico Abel Ferreira promoveu algumas mudanças para manter o placar favorável. Uma delas, bastante comemorada pela torcida presente no Allianz, foi a entrada do garoto Endrick. O camisa 16 demonstrou estar cada vez mais confiante e por pouco não ampliou o marcador em duas chances. Vladimir, nas duas vezes, impediu que o estádio palestrino desmoronasse em comemoração ao menino.

O 2 a 0 só não permaneceu pois Endrick fez boa jogada pela lateral, cruzou, e viu a bola parar direitinho nos pés de Vanderlan, que bateu cruzado para o fundo da rede. As “Crias da Academia” comemoram com uma dancinha a vitória, a boa fase, e a liderança ampliada rumo ao título. Agora resta esperar o resultado da partida entre Internacional e Coritiba, que acontece neste domingo, para saber se os 11 pontos de vantagem serão mantidos.

O Palmeiras volta a entrar em campo já na terça-feira, às 21h45, diante do Athletico-PR, em Curitiba. Já o Avaí tem um compromisso marcado na quinta-feira. O time de Lisca Doido enfrenta o Cuiabá, fora de casa, às 20h.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 3 x 0 AVAÍ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 22/10/2022, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Público e renda: 40.044 presentes / R$ 3.096.147,33

​Cartões amarelos: Scarpa e Breno Lopes (PAL); Vladimir e Bissoli (AVA)

Gols: Gustavo Scarpa (P/3’/1ºT) (1-0), Dudu (9’/2ºT) (2-0) e Vanderlan (44’/2ºT) (3-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Atuesta, aos 39’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino, aos 26’/1ºT); Mayke (Vanderlan, aos 39’/2ºT), Dudu (Breno Lopes, aos 26’/1ºT) e Rony (Endrick, aos 32’/1ºT). Técnico: Abel Ferreira.

AVAÍ: Vladimir; Kevin (Rômulo, no intervalo), Raniele, Rafael Vaz e Thales; Bruno Silva, Lucas Ventura e Jean Pyerre (Vitinho, no intervalo); Renato, William Potker (Bissoli, aos 20’/1ºT) e Pablo Dyego (Jean Cléber, aos 22’/ºT). Técnico: Lisca Doido.

Fonte: Agência Esporte