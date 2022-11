Cano brilha e faz história ao igualar marca de colombiano Aristizábal

O argentino Germán Cano atingiu mais um feito no futebol brasileiro. Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Ceará por 1 a 0, o atacante igualou a marca do colombiano Aristizábal como o jogador estrangeiro com mais gols em uma única edição do Brasileirão Assaí desde que o campeonato passou a ser disputado em pontos corridos em 2003.

O jogo histórico de Cano foi disputado nesta segunda-feira (31), no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE). O resultado colocou o tricolor com 61 pontos e vivo pelas primeiras posições do Brasileirão.

Aos 34 anos de idade, Cano vive um dos melhores momentos da sua carreira. No futebol brasileiro desde 2020, o argentino já marcou 35 gols no Brasileirão (foram 14 gols na campanha que terminou no rebaixamento do Vasco para a Série B).

German Cano marca contra o Ceará e iguala marca histórica de Aristizabal | Fotos: Mailson Santana/Fluminense

Com mais três jogos para disputar, Cano também mira a artilharia do Brasileirão. O argentino balançou as redes 21 vezes, três a mais que Pedro Raul, do Goiás, que ainda não entrou em campo pela 35ª rodada – o Goiás enfrenta o Athletico Paranaense na quarta-feira, na Arena da Baixada.

Caso consiga manter a vantagem sobre o jogador do time esmeraldino, Cano será artilheiro do Brasileiro Assaí pela primeira vez. Pelo Vasco, em 2020, ele ficou quatro gols atrás de Claudinho e Luciano, que marcaram 18 gols naquela edição.

Fonte: Agência Esporte