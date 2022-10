Chape enfrenta a Tombense: “Estamos encarando como uma verdadeira decisão”, diz Willian Popp

Como já era de se esperar, a partida entre Palmeiras e Universidad de Chile começou bastante acirrada. Aos 13 minutos, Bia Zaneratto recebeu pela esquerda e arriscou para o gol, mas a goleira adversária defendeu.

Com 18 minutos foi a vez de Katrine cruzar para a área e Ary Borges cabecear, mas a bola ficou com a arqueira chilena. Sete minutos depois, Byanca Brasil invadiu a área e deu passe para Ary, que tentou chute cruzado e a bola tirou tinta da trave rival.

A insistência palestrina foi premiada aos 41 minutos, quando Byanca Brasil cobrou escanteio na cabeça de Carol Rodrigues, que testou forte para o gol e abriu o placar para o Alviverde. Três minutos depois, a atacante quase marcou mais um após receber no meio-campo, tirar a bola da goleira e finalizar, mas a zagueira adversária tirou a bola na linha do gol.

No retorno da segunda etapa, com um minuto de jogo, o adversário empatou o placar em cobrança de pênalti. O Alviverde não se abateu e quase voltou a ficar à frente do placar aos nove minutos, quando Bia Zaneratto finalizou, a goleira defendeu e o rebote ficou com Byanca Brasil, que chutou para nova defesa da goleira do Universidad do Chile.

Com 21 minutos, o Palmeiras saiu no contra-ataque com a velocidade de Bia Zaneratto, que tocou para Sochor e a camisa 11 cruzou para Duda Santos. A meio-campista arriscou de longe e quase marcou o segundo do Verdão. Quatro minutos depois, Poliana subiu mais alto do que a defesa adversária, após levantamento de Katrine, e recolocou o Alviverde na frente do placar.