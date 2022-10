Corinthians e Flamengo começam a decidir Copa do Brasil nesta quarta-feira

Pela primeira vez na história da Copa do Brasil, os dois clubes de maior torcida do país se enfrentarão em uma final. Corinthians e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (12.10) para os primeiros noventa minutos da decisão, na Neo Química Arena, às 21h45. Além da premiação milionária para o campeão, também está em jogo a quarta taça nacional para as contas dos dois tradicionais clubes brasileiros, tricampeões da disputa.

A decisão da Copa Intelbras do Brasil será o segundo encontro entre Corinthians e Flamengo em jogos de mata-mata no ano. Os dois times se enfrentaram nas quartas de final da Taça Libertadores da América deste ano. A torcida rubro-negra foi mais feliz na ocasião, com a classificação do Flamengo, que venceu os dois jogos.

Nas 33 edições anteriores da Copa do Brasil, os dois finalistas de 2022 já duelaram em três ocasiões. Em 1989, a dupla se encontrou nas quartas de final, e o Flamengo saiu classificado. Nas semifinais de 2018, foi a vez de o Corinthians levar a melhor. No ano seguinte, o Rubro-Negro superou os alvinegros nas oitavas de final.

Uma final entre Corinthians e Flamengo é a expressão máxima da grandeza que tornou-se a Copa do Brasil dentro do calendário nacional nas últimas temporadas. Torneio mais democrático do Brasil, a disputa reuniu 92 equipes e distribuiu R$349 milhões em prêmios por fases. Os jogos já receberam mais de 1,6 milhão de torcedores em 122 partidas realizadas até esta decisão. Setenta e quatro estádios foram utilizados e a rede balançou 279 vezes. German Cano, do Fluminense, é o artilheiro com 5 gols marcados, mas Giuliano, com quatro, e Yuri Alberto e Arrascaeta, com três, podem superar o Argentino após os dois jogos finais. Mais um atrativo deste duelo.

Finais em dois estádios de Copa do Mundo

Além de reunir as duas maiores torcidas do país, as finais da Copa do Brasil também terão como atrações os dois estádios: a Neo Quimica Arena e o Maracanã, dois dos melhores palcos para futebol do país. A Neo Química Arena, construída para a Copa do Mundo de 2014, conta com uma estrutura moderna e confortável, com capacidade de 49.688 torcedores. O estádio vem registrando recordes de renda na temporada. A expectativa é que mais um recorde seja superado nesta decisão.

O Maracanã é o verdadeiro templo do futebol, sendo o único estádio do mundo a sediar duas finais de Copa do Mundo. O gigante passou por reformas para Copa de 2014. Atualmente possui muita tecnologia e conforto, sem perder sua essência tradicional. Tem capacidade de público de 78.838 pessoas.

A campanha do Corinthians:

O Sport Club Corinthians estreou no dia 20 de abril, com empate em 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Garantiu a classificação para as oitavas de final no jogo de volta, na Neo Química Arena, vencendo por 2 a 0.

Já nas oitavas, o clube teve um clássico contra o Santos. Com a vitória marcante por 4 a 0 no primeiro jogo, botou um pé na próxima fase. As quartas de final para o Corinthians foram emocionantes. Enfrentou o Atlético–GO, em Goiânia, e teve um revés por 2 a 0. Contudo, em uma virada, o time ganhou por 4 a 1 em casa e garantiu assim a ida para as semifinais.

Nas semifinais, o clube foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. No primeiro jogo, um 2 a 2 eletrizante. Na Neo Química, o Corinthians garantiu a classificação, com um imponente 3 a 0, carimbando a sua vaga para a final.

A campanha do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo estreou no dia primeiro de maio contra o Altos – PI, no estádio Albertão, em Teresina/PI, e venceu por 2 a 1 no jogo de ida e por 2 a 0, no Maracanã.

Nas oitavas de final, o clube carioca protagonizou um verdadeiro espetáculo nos confrontos contra o Atlético-MG. A primeira batalha no Mineirão, a sorte foi do mandante, com a vitória do Galo por 2 a 1, Mas, no Maracanã, o Flamengo foi apoiado por quase 70 mil torcedores no jogo nomeado de “Inferno rubro-negro”, deu a volta por cima e garantiu a classificação com a vitória por 2 a 0.

Nas quartas de final, teve dificuldades diante do Athletico-PR. Em casa, não saiu do 0 a 0. Restava ao Flamengo vencer na Arena da Baixada. Com golaço de bicicleta de Pedro, ganhou por 1 a 0 e garantiu lugar nas semifinais.

Diante do São Paulo, o Flamengo dominou os dois confrontos. Venceu o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1 e o segundo jogo, no Rio de Janeiro por 1 a 0.

Arbitragem para Corinthians x Flamengo

Para o primeiro jogo da final da Copa Intelbras do Brasil 2022, o trio escalado é formado pelo catarinense Bráulio da Silva Machado, os assistentes Kleber Lucio Gil (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG). O quarto árbitro é Jean Pierre Gonçalves (RS)

Fonte: Agência Esporte