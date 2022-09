Corinthians goleia Inter e conquista o tetra do Brasileirão Feminino

O Corinthians ampliou a hegemonia no Brasileirão Feminino, venceu as Gurias do Internacional por 4 a 1, diante de 41.070 torcedores na Neo Química Arena, o maior público da modalidade no Brasil e também continental em jogos entre times femininos.

A jogadora Sorriso abriu o placar para as Gurias Coloradas, mas Jaqueline e Diany viraram para as donas da casa ainda no primeiro tempo. Vic Albuquerque ampliou logo na volta do intervalo e Jheniffer fechou a conta já no fim para dar início à festa por mais um título do memorável time de Arthur Elias. A partida de ida tinha sido 1 a 1 no Beira-Rio.

As Brabas tiveram a sexta final consecutiva do Brasileirão Feminino, 13 vitórias em 13 jogos na Neo Química Arena. O Timão acumulou R$ 1,3 milhão de premiação pela participação no torneio.

Ao fim do jogo, as jogadoras das Gurias Coloradas receberam os parabéns da torcida do Inter presente na Neo Química Arena pela campanha histórica. Foi a primeira vez que o time disputou a decisão do Brasileiro Feminino.

Outro feito inédito é a classificação para a Libertadores (de 2023). Quando subiram ao pódio para receber as medalhas, as jogadoras também foram aplaudidas pela torcida corintiana.

O Corinthians ainda tem pela frente o Paulista e a Libertadores na temporada. O próximo compromisso no estadual está marcado para terça-feira, contra o São José, enquanto o torneio continental acontece entre 13 e 28 de outubro, em Quito. Já o Inter volta as atenções para o Gaúcho. Os dois primeiros compromissos foram adiados devido à final do Brasileiro Feminino. A “estreia” será em 1º de outubro, contra o Flamengo de São Pedro, em casa.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 4 x 1 Internacional

Data: 24/09/2022

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Hora: 14h (de Brasília)

Gols: Inter – Sorriso (14min/1ºT) Corinthians – Jaque Ribeiro (22min/1ºT), Diany (45min/1ºT), Victória (1min/2ºT) e Jheniffer (47min/2ºT)

Corinthians: Lelê; Diany, Andressa (Tarciane), Yasmin e Tamires; Gabi Zanotti (Gabi Morais), Victória, Jaque Ribeiro e Gabi Portilho (Juliete); Adriana, Jheniffer (Grazi). Técnico: Arthur Elias.

Internacional: Mayara; Isabela Capelinha (Tâmara), Bruna Benites, Sorriso (Isa Haas) e Eskerdinha (Priscila); Ju Ferreira, Duda Sampaio, Maiara (Biazinha); Fabi Simões, Millene e Lelê. Técnico: Maurício Salgado.

Fonte: Agência Esporte