Corinthians goleia o Always Ready e se recupera na Libertadores Feminina

Após estreia com o pé direito na CONMEBOL Libertadores Feminina, o Palmeiras enfrentará o Independiente Dragonas-ECU nesta segunda-feira (17.10), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O confronto terá transmissão do SporTV e da Pluto TV, além da página oficial da CONMEBOL no Facebook.

As Palestrinas concluíram os ajustes finais para a partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental na tarde deste domingo (16), no CT do El Nacional. “Sabemos da importância da Libertadores. Não vamos ter nenhum jogo fácil, mas também sabemos da qualidade da nossa equipe para conseguir o resultado positivo. Vamos fazer o nosso melhor”, comentou a lateral-esquerda Katrine.

Para conferir as fotos do treino, clique aqui.

No primeiro jogo, o Verdão assumiu a liderança do Grupo C após golear o Libertad Limpeño-PAR pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Duda Santos, Byanca Brasil e Bia Zaneratto – dependendo dos resultados da segunda rodada, as Palestrinas podem se classificar para a próxima fase do torneio de forma antecipada.

Regulamento

As 16 equipes classificadas serão divididas em 4 grupos. Os jogos da fase de grupo serão disputados por pontos, no sistema de todos contra todos em uma única rodada de partidas. Os times colocados em 1º e 2º lugar em cada grupo passarão para as quartas de final.

Além do Palmeiras, estão na disputa da competição as equipes do Corinthians, Ferroviária, Ind. Dragonas-ECU, Club Ñañas-ECU, América de Cali-COL, Boca Juniors-ARG, Always Ready-BOL, Def. Sporting-URU, Olimpia-PAR, Univ. de Chile-CHI, Santiago Morning-CHI, Deportivo Cali-COL e Libertad Limpeño-PAR, Alianza Lima-PER e Deportivo Lara-VEN.

Confira o calendário das Palestrinas na CONMEBOL Libertadores Feminina:

14/10 – Palmeiras 3 x 0 Libertad Limpeño-PAR – Estádio Banco Guayaquil

Gol: Duda Santos, Byanca Brasil e Bia Zaneratto

17/10 – 19h15 – Ind. Dragonas-ECU x Palmeiras – Estádio Rodrigo Paz Delgado

Transmissão: SporTV, Pluto TV e Facebook

20/10 – 19h15 – Palmeiras x Universidad de Chile-CHI – Estádio Rodrigo Paz Delgado

Transmissão: SporTV, Pluto TV e Facebook

Fonte: Agência Esporte