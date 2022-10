Criciúma recebe o Náutico pela 31ª rodada da Série B do Brasileirã

O Criciúma tem mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, dia 7, o Tigre recebe o Náutico no estádio Heriberto Hülse e tem o desafio de voltar a vencer na competição, já que teve uma longa sequência de invencibilidade interrompida com a derrota para o Vila Nova, na última terça-feira.

Para o duelo, marcado a partir das 19 horas, o técnico Claudio Tencati não poderá contar com o volante Marcos Serrato, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vila e desfalca a equipe. No lugar dele, a tendência é que jogue Léo Costa. Fora isso, a escalação deve ser praticamente a mesma das últimas partidas com Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder; Léo Costa, Arilson e Thiago Alagoano; Hygor, Lohan e Fellipe Mateus.

O confronto desta noite, além de decisivo para as pretensões do Tigre em continuar na briga pelo acesso, também é especial para o técnico Claudio Tencati. Na última quarta-feira, dia 5, ele completou um ano à frente da equipe e fará nesta noite o primeiro duelo após a data.

“Não é fácil viver o que vivenciamos e conseguir os resultados na maior Série B de todos os tempos. Isso é fantástico e continuamos nossa caminhada firmes e focados no nosso objetivo. As relações são importantes para manter um trabalho a longo prazo. Existe desgaste, mas tem horas que você vai falar e ouvir e tem que saber gerenciar isso. Já passei por isso (demissão) em clubes anteriores, mas onde passamos somos bem recebidos por causa das relações, que são fundamentais para o alicerce do trabalho”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O Criciúma é o 9° colocado com 46 pontos – seis de distância para o Vasco, que é o 4°. Na frente do Tigre ainda estão Londrina (8°, com 46), Ituano (7°, com 48), Sampaio Corrêa (6°, com 48) e Sport (5°, com 49). “Nesse momento é mais difícil porque não dependemos só de nós. Está mais difícil porque ficamos um pouco mais distantes, mas futebol é futebol. É pensar jogo a jogo. Se convergir para que dê certo lá na frente será espetacular. Vamos trabalhar para que aconteça”, projetou Tencati.

Com sete desfalques, o técnico Dado Cavalcante deve escalar Jean; Victor Ferraz, Anilson, Arthur Henrique e João Lucas; Djavan, Jobson (Thomaz), Richard Franco e Jean Carlos; Everton Brito e Pedro Vitor (Amarildo).

Fonte: Agência Esporte