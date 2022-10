Cruzeiro duela hoje com o Guarani pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro

Foto: Marcelo Cortes / CRF

A final da Copa do Brasil se aproxima e o Flamengo segue preparação forte para a grande decisão. O empate sem gols no jogo da ida, em São Paulo, deixou tudo em aberto para a partida de quarta-feira (19.10), no Maracanã.

O Flamengo conta com o apoio da sua imensa e apaixonada torcida na busca pela quarta conquista do clube na competição. O elenco se apresenta nesta terça-feira (18) para finalizar a preparação para o jogo.

Fonte: Agência Esporte