Cruzeiro está pronto para o duelo contra o Vila Nova pela 35ª rodada da Série B

A seleção feminina está na final do Campeonato Mundial. Nesta quinta-feira (13.10), o Brasil superou a Itália na semifinal por 3 sets a 1 (25/23, 22/25, 26/24 e 25/19), em Apeldoorn, na Holanda. O time do treinador José Roberto Guimarães brilhou no bloqueio, com 21 pontos do fundamento. A ponteira Gabi foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 21 acertos. A central Carol, com 17, sendo 10 de bloqueio, a oposta Lorenne, com 14, e a central Carol Gattaz, com 11, também se destacaram no confronto. A oposta italiana Paola Egonu foi a maior pontuadora da partida, com 30 acertos. As brasileiras terão como adversárias na decisão a Sérvia que superou os Estados Unidos na outra semifinal por 3 sets a 1. A grande decisão vai ser disputada às 15h (horário de Brasília) deste sábado (15.10), com transmissão ao vivo da TV Globo e do sportv 2.

Gabi, ponteira e capitã, marcou 20 pontos (17 de ataque e três de bloqueio) contra a Itália: “O que temos feito nesse Mundial é algo incrível. Esse grupo enfrentou muitas batalhas e mostrou muita resiliência e coragem. A comissão técnica nos dá tudo mastigado para realizarmos dentro de quadra e nos dá lucidez nos momentos de dificuldade. O Zé nos falou hoje no vestiário que seria uma partida que precisaríamos estar no jogo, acreditar nos momentos de dificuldade. O conjunto tem feito a diferença. Temos que levar isso para a final para buscar esse título”.

Carol, central, fez 17 pontos (sete de ataque e 10 de bloqueio) contra a Itália: “Foram muitas emoções na partida de hoje. Entramos em quadra com o objetivo de jogar a cada ponto como uma equipe. Sabíamos que teríamos pela frente uma grande atacante que é a Egonu e tivemos uma disciplina tática muito grande. A entrega do nosso grupo fez a diferença. Queremos levar o título para o Brasil. Não foi fácil chegar nessa final, tivemos um crescimento grande como grupo. Agora é pensar na Sérvia”.

Carol Gattaz, marcou 11 pontos (oito de ataque e três de bloqueio) contra a Itália: “Foi um presente divino estar aqui com esse grupo maravilhoso. É muito gostoso jogar com essa equipe. Tivemos momentos de lucidez nos momentos decisivos e foi incrível. Estamos muito felizes de estar na final, mas agora é virar a página e pensar na final contra a Sérvia”.

José Roberto Guimarães, treinador do Brasil: “A disciplina tática do time foi incrível. Fizemos 21 pontos de bloqueio e 22 de contra-ataques. Eu vi um time muito junto, todas as jogadoras se ajudando o tempo todo. Esse grupo está muito bacana. O segredo desse time é o trabalho e a dedicação. Sabíamos que não tínhamos o maior potencial entre os times, mas é uma equipe muito bem liderada pela Gabi. Elas têm um cuidado muito grande com a alimentação e o descanso. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar ganhar da Itália por 3 sets a 1 na semifinal”.

O Brasil disputa o Mundial feminino com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.

CAMPEONATO MUNDIAL

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

24.09 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/12 e 25/20)

30.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 1 x 3 Japão (22/25, 19/25, 25/17 e 20/25)

01.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 China (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22)

Grupo E – Roterdã, na Holanda

04.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Itália (25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)

06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/11, 25/13 e 25/15)

07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Holanda (25/19, 25/19 e 25/20)

08.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 Bélgica (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16)

Quartas de final – Apeldoorn, na Holanda

11.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Japão (18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13)

Semifinal – Apeldoorn, na Holanda

13.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 1 Itália (25/23, 22/25, 26/24 e 25/19)

Final – Apeldoorn, na Holanda

15.10 (SÁBADO) – Brasil x Sérvia, às 15h (horário de Brasília) – TV Globo e sportv 2

Fonte: Agência Esporte