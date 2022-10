Cuiabá embarca para dois jogos fora; Corinthians e Red Bull Bragantino

O elenco do Cuiabá encerrou na manhã desta sexta-feira (30.09) a preparação para dois confrontos seguidos fora de casa pela Série A: Corinthians, em São Paulo, e Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelas rodadas 29 e 30 respectivamente.

A equipe realizou um treinamento tático, no CT da Base, que definiu a escalação para o confronto deste sábado à noite. O técnico António Oliveira conta com os retornos do zagueiro Paulão e do volante Camilo, que voltam de suspensão. A baixa confirmada é do atacante Felipe Marques, na reta final de recuperação de lesão no joelho.

A delegação embarca na tarde desta sexta para São Paulo para o primeiro compromisso marcado para sábado, às 20h (de MT), na Neo Química Arena. No domingo, o grupo viaja para Atibaia, onde fica concentrado até a outra partida como visitante, diante do Red Bull Bragantino, quarta-feira, às 18h (de MT), no Abi Nabi Chedid.

O retorno para Cuiabá está previsto para a quinta-feira à tarde. Com 30 pontos e vindo de vitória sobre o América-MG, na Arena Pantanal, o Dourado busca bons resultados para subir na tabela de classificação.

