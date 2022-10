Cuiabá sai na frente, mas Red Bull Bragantino vence de virada pelo Brasileirão

O Cuiabá foi superado pelo Bragantino na noite desta quarta-feira (05.10). Atuando fora de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Dourado acabou sendo derrotado, de virada, pelo placar de 2 a 1. Deyverson, cobrando pênalti, marcou o gol do Cuiabá na primeira etapa. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado faz com que o Cuiabá se mantenha na 17ª colocação, com 30 pontos. O próximo compromisso do Dourado é no sábado, às 18h (de MT), contra o Flamengo, na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Nabi Abi Chedid. As duas equipes construíram boas jogadas ofensivas. João Carlos teve boas intervenções, e o Dourado buscava, principalmente pelo lado esquerdo, criar oportunidades de gol. Em arrancada de Pepê, Valdivia recebeu passe na entrada da área e bateu colocado, quase marcando um bonito gol. Foi do pé direito de Valdivia também que saiu uma cobrança de falta com enorme categoria, obrigando Cleiton a fazer grande defesa. No rebote, porém, André Luís chegou antes e foi derrubado pelo goleiro adversário. Pênalti marcado após revisão no VAR e convertido por Deyverson. Dourado na frente.

O camisa 9 do Dourado ainda teve grande chance no primeiro tempo. Em contra-ataque, foi lançado em profundidade, invadiu a área e finalizou, mas o goleiro do Bragantino fez grande defesa. A equipe da casa chegou ao empate nos acréscimos do primeiro tempo.

A segunda etapa começou com um cenário parecido com o primeiro tempo. O Bragantino tentava pressionar, e o Cuiabá se mantinha com tentativas pelo lado esquerdo. Apesar da presença ofensiva, o Dourado não conseguiu criar chance clara de gol no início do segundo tempo.

O Bragantino virou o placar aos 14 minutos, após boa jogada coletiva. Dois minutos mais tarde, Pepê quase empatou. O meia recebeu grande passe de André Luís, no interior da área, e finalizou. A bola passou em frente ao gol e saiu em tiro de meta.

O técnico António Oliveira promoveu alterações na equipe buscando melhorar a efetividade ofensiva. Kelvin Osorio teve grande chance aos 33 minutos. O colombiano recebeu passe de Deyverson e, da entrada da área, bateu forte para defesa de Cleiton. Deyverson, Gustavo Nescau e Joaquim, de cabeça, também tentaram o empate.

Nos últimos minutos, em busca do gol que igualaria o marcador, o Dourado tentou pressionar, especialmente em bolas aéreas, mas não conseguiu criar oportunidades efetivas de gol, e a partida terminou com vitória do time da casa.

O Cuiabá esteve em campo com João Carlos; Daniel Guedes (Kelvin Osorio), Joaquim, Alan Empereur e Igor Cariús (João Lucas); Camilo (Marcão), Denilson, Pepê e Valdivia (Gabriel Pirani); André Luís (Gustavo Nescau) e Deyverson.

Fonte: Agência Esporte