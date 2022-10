Cuiabá tem jogo de ‘6 pontos’ neste domingo contra o Ceará

O Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1, no Estádio Independência, com gols de Thiago Galhardo. Diante do resultado positivo, na noite deste sábado (15.10), o Fortaleza quebrou o tabu por ganhar do time mineiro pela primeira vez em Minas Gerais. A partida foi válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Com mais uma vitória, o Tricolor do Pici chegou aos 44 pontos e a 9ª colocação da tabela com apenas um ponto da zona de classificação para a Pré-Libertadores.

O JOGO

O Leão fez um grande primeiro tempo. A primeira chegada veio com Robson. O camisa 7 recebeu lançamento, dominou e finalizou para a defesa do goleiro. Minutos depois, foi a vez de Tinga receber grande bola de Zé Welison, cruza rasteiro e Galhardo chutou para fora.

O Tricolor continuou pressionando e, aos 9′, Juninho Capixaba cobrou falta perigosa. O gol foi amadurecendo em mais uma finalização de Pedro Rocha.

O atacante arriscou de longe passando perto da meta. Aos 33′, Pedro recebeu no meio e tocou para Galhardo no meio da marcação. O camisa 91 recebeu na grande área e finalizou cruzado abrindo o placar no Independência. Nos minutos finais, o América tentou igualar e teve grande chance, mas Fernando Miguel e a zaga tricolor estavam bem atentas.

Na volta do intervalo, o Leão encontrou um jogo mais truncado e o América querendo o empate. Vojvoda mexeu na equipe colocando Romarinho e Crispim nos lugares Robson e Pedro Rocha.

O Tricolor quase amplia com Juninho Capixaba. O lateral recebeu na esquerda e finalizou por cima para a defesa do goleiro. Em seguida, Caio Alexandre tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com menos um, o Leão ampliou o placar. Galhardo recebeu no meio de campo, arrancou e fez 2 a 0 no Independência.

Com menos um, o professor mexeu na equipe. Hércules e Romarinho foram substituídos por Habrão e Ronald. Aos 42′, Galhardo fez o seu terceiro na partida após aproveitar cruzamento de Juninho Capixaba, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. Nos acréscimos, o América pressionou e diminuiu com Wellington Paulista de pênalti.

Fonte: Agência Esporte