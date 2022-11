Cuiabá vence o Botafogo e está mais vivo do que nunca no Brasileirão

O Cuiabá conquistou um grande resultado no Rio de Janeiro. O Dourado venceu o Botafogo por 2 a 0, no Engenhão, e chegou aos 37 pontos no Campeonato Brasileiro. André Luís, no primeiro tempo, e Deyverson, na etapa final, marcaram os gols da vitória. O resultado mantém o Dourado fora da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Cuiabá é no domingo, às 15h (de MT), na Arena Pantanal, contra o líder Palmeiras. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Cuiabá começou o jogo assustando o adversário. Logo aos 25 segundos, Rafael Gava arriscou chute forte da entrada da área e mandou sobre o gol, com perigo. Aos poucos, o Botafogo, jogando em casa, começou a criar oportunidades perigosas, especialmente pelo lado esquerdo de ataque.

Walter, goleiro e capitão do Cuiabá, foi o grande nome da primeira etapa, fazendo ao menos quatro grandes defesas. O Dourado chegou ao ataque com Pepê, em chute de fora da área, e Cafu, em cabeçada ao lado do gol.

Aos 40 minutos, Deyverson iniciou jogada de ataque e Jonathan Cafu cruzou com perfeição para André Luís, que cabeceou no contrapé de Gatito Fernandez e abriu o placar para o Dourado.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, Deyverson subiu alto após cobrança de escanteio de Rafael Gava e cabeceou com estilo para ampliar o marcador. Segundo gol do Dourado na partida e o sexto do camisa 9, artilheiro do Cuiabá no Brasileirão.

Mesmo em vantagem no placar, o Cuiabá teve chances para ampliar o marcador, especialmente com Jonathan Cafu e Marcão. Deyverson quase marcou um golaço por cobertura, mas mandou ao lado do gol.

Nos minutos finais, o Cuiabá administrou o jogo e conseguiu suportar as tentativas de pressão do Botafogo, que buscava levar perigo principalmente na bola aérea – porém, sem sucesso.

O Dourado esteve em campo com Walter; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Jonathan Cafu (João Lucas), Marcão, Rafael Gava (Camilo), Pepê (Denilson) e Igor Cariús; André Luís (Felipe Marques) e Deyverson (Rodriguinho).

Fonte: Agência Esporte