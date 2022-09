Cuiabá vence o Bragantino e é campeão do Brasileirão de Aspirantes

A equipe sub-23 do Cuiabá fez história na Arena Pantanal na noite desta sexta-feira (23.09). O time comandado pelo técnico William Araújo conquistou o primeiro título nacional da história do futebol de Mato Grosso.

O Dourado venceu o Bragantino pelo placar de 3×2, pela final do Brasileirão de Aspirantes.

Este não foi o primeiro resultado expressivo da base do Cuiabá em 2022. Em julho, a equipe sub-16 do Dourado foi vice-campeã da Brasil Soccer Cup, principal competição da categoria no país e que é disputada no Rio de Janeiro. Na campanha, os meninos superaram equipes como Grêmio, Palmeiras e Fluminense – na final, foram derrotados pelo Flamengo.

O jogo

O Bragantino começou o duelo sufocando o Cuiabá. A pressão inicial surgiu efeito e o Braga abriu o placar logo aos 6 minutos. Após boa subida pela esquerda, Dentinho driblou o marcador, invadiu a área e cruzou rasteiro. O zagueiro João Maranini tentou cortar, mas acabou mandando a bola contra o próprio gol.

A equipe do Cuiabá tentou responder aos 10 minutos, com um chute de Vinícius Boff dentro da área, mas o goleiro Lucão encaixou a finalização. Porém, aos 26 minutos, Gustavo Nescau empatou o placar.

O Cuiabá apareceu mais no ataque na segunda metade do primeiro tempo, mas o Braga se defendeu bem e conseguiu encaixar um contra-ataque matador aos 47 minutos. Dentinho aproveitou lançamento de Thiaguinho, disparou em velocidade pela esquerda e tocou para Alejandro, que foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, Guilherme Santos bateu firme no lado esquerdo e não deu chances de defesa para Vinicius Peruchi.

Na segunda etapa, o Bragantino assustou o Dourado aos 6 minutos com uma cobrança de escanteio fechada. O cruzamento de Guilherme Santos bateu no travessão. Porém, três minutos depois, Ricardo Cerqueira empatou o duelo novamente para o time do Cuiabá.

A equipe cuiabana quase virou o placar aos 29 minutos, mas o goleiro Lucão defendeu o chute de Lucas Cardoso dentro da área do Braga. O Braga finalizou aos 32, em uma cobrança de falta de Guilherme Santos, mas o goleiro Vinícius encaixou a batida.

Aos 35 minutos, Guilherme Santos recebeu de Caetano e bateu cruzado de fora da área. A bola passou próxima à trave direita e saiu pela linha de fundo.

Apesar de procurar espaços na zaga rival durante todo o segundo tempo, o Red Bull Bragantino sofreu a virada aos 37 minutos, com um gol de Gustavo Nescau.

Aos 43, Guilherme Santos cobrou escanteio na área e Caetano finalizou de cabeça, porém a bola saiu pela linha de fundo e o duelo terminou com vitória do Cuiabá por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 3 x 2 Red Bull Bragantino

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT;

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior-AM;

Assistentes: Marcos Santos Vieira-AM e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso-AM;

Cartões amarelos: Kauan, Guilherme Santos e Luis Gustavo (Red Bull Bragantino); João Maranini, Gustavo Nescau, Vinícius Peruchi e Léo Herrero(CUI);

Gols: João Maranini (contra), aos 6min do 1ºT, Guilherme Santos, aos 49min do 1ºT (Red Bull Bragantino); Gustavo Nescau, aos 26min do 1ºT e aos 37min do 2ºT, e Ricardo Cerqueira, aos 9min do 2ºT (CUI).

Cuiabá: Vinicius Peruchi; Ricardo Cerqueira, Juan Ojeda, João Maranini (Caio Hila) e Léo Herrero (Juliano); JP Iseppe (Gabriel Falcão), Cristhian Rivas e Vinícius Boff; Lucas Cardoso, Gustavo Nescau e Rikelme (Levi). Técnico: William Araújo.

Red Bull Bragantino: Lucão; Luis Gustavo, Kauan (Deverlan), Léo Realpe e João Victor (Gonzalo); Léo (Jonathan), Caetano e Alejandro (Yani Quintero); Thiaguinho, Guilherme Santos e Dentinho (Brown). Técnico: Fábio Matias.

Fonte: Agência Esporte