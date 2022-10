Elenco do São Paulo desembarca em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude

O São Paulo está em Caxias do Sul para a partida contra o Juventude, que será realizada às 16h de domingo (23), no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após treinar no CT da Barra Funda pela manhã, o elenco desembarcou na Serra Gaúcha na noite deste sábado (22).

O trabalho comandado por Rogério Ceni teve uma atividade tática seguida de um treino técnico com repetições de passes, lançamentos, cruzamentos e finalizações.

No dia em que completou 31 anos de idade, o zagueiro Arboleda, que está em transição após cirurgia no tornozelo esquerdo, novamente treinou ao lado dos companheiros em parte do tempo. Já Diego Costa ficou sob os cuidados da preparação física, com exercícios no gramado.

O atacante Nikão relatou um desconforto no adutor esquerdo e não viajou com a delegação. Seguem em tratamento no REFFIS o zagueiro Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), o lateral-direito Igor Vinícius (pubalgia), o volante Gabriel Neves (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito) e os atacantes Alisson (dores na coxa direita) e Caio (cirurgia no joelho direito).

Após vencer o Coritiba por 3 a 1, o São Paulo alcançou os 44 pontos e iniciou a 33ª rodada em décimo lugar.

Fonte: Agência Esporte