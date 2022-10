Em estreia de Endrick, Palmeiras goleia o Coritiba no Allianz Parque

A vitória palmeirense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (06), sobre o Coritiba, por 4 a 0, não só deixou o Verdão mais disparado na liderança do Brasileirão – foi a 66 pontos, contra 54 do vice Internacional (ou seja, um ponto a mais de vantagem em relação a rodada anterior) -, como também entra para a história por marcar diversos recordes coletivos e individuais e a tão aguardada estreia de uma promessa da base: a do atacante Endrick, de 16 anos.

Os gols da partida foram anotados por Mayke, aos 15, e por Rony, aos 33 do primeiro tempo – ambos com assistência de Gustavo Scarpa; e no segundo tempo pelo zagueiro Gustavo Gómez, aos cinco, com assistência de Dudu, e depois com Breno Lopes, aos 32, que aproveitou pelo lançamento de Bruno Tabata para encaixar belo chute de primeira, com força.

Com isso, ao abrir o placar, o lateral-direito Mayke – nas duas últimas partidas improvisado como meio-campista – chegou a dois gols nos dois duelos mais recentes (havia balançado as redes na última segunda-feira contra o Botafogo). Já o atacante Rony fez seu 44° gol pelo clube e o 21° na temporada – com esse número, além de ser o artilheiro isolado do time em 2022, passa a ser o primeiro jogador desde Gabriel Jesus a ultrapassar a marca dos 20 gols pelo Alviverde em uma mesma temporada (a Cria da Academia anotou 21 gols em 2016).

E o paraguaio Gustavo Gómez, com seu gol, foi ao décimo na temporada 2022, se tornando o zagueiro com mais bolas na rede em um mesmo ano com a camisa palmeirense, igualando os mesmos 10 de Júnior Baiano em 1999. Vale lembrar que este, de quebra, foi o exato centésimo jogo de Gómez só pelo Brasileirão (dos 210 que fez pelo clube no total) e, no torneio nacional, já é o estrangeiro que mais venceu pelo Alviverde no Brasileirão (60 vitórias) e o 2º que mais fez gols (15, seguido de Barcos, com 14, ao lado de Valdivia, também com 15, e atrás só de Arce com 26).

No geral pelo Verdão, Gómez possui 27 gols (desde 2018, quando chegou ao clube) e, com isso, o camisa 15 é também o terceiro maior zagueiro-artilheiro da história do Palmeiras, atrás só de Loschiavo, que defendeu o Palestra Italia no início do Século XX, na segunda posição com 32 gols, e de Luís Pereira, recordista, com 36 nos anos 70 e 80. Além disso, pelo fato de o time ter vencido, Gustavo Gómez, que jogou 210 vezes pelo Verdão, chegou à sua vitória de número 128, o que fez com que o jogador entrasse no Top 10 de zagueiros da história palmeirense que mais venceram com a camisa do clube, igualando as mesmas 128 de Toninho Cecílio.

Gustavo Scarpa e Dudu também reforçaram boas marcas. Com as duas assistências, Scarpa segue ainda mais disparado como garçom isolado do time em 2022, agora com 16 assistências, e também do Campeonato Brasileiro de forma geral (dentre atletas de todos os times), com 12.

E Dudu, por sua vez, fez seu jogo de número 393 pelo Verdão, superando, desta forma, os 392 duelos que o ex-goleiro Marcos acumula pelo clube só no Século XXI. Dessa forma, no século atual, o camisa 7 passa a ser de forma isolada o atleta que mais defendeu o Alviverde – ele também já era quem mais venceu (121 vezes com a de hoje) e quem mais fez gols pelo clube no século (83).

Dudu, aliás, com a assistência concedida para o gol de Gustavo Gómez, o terceiro da partida, reforça outra estatística: revelado pelo Cruzeiro e com partidas também pelo Grêmio na Série A, ele chegou à sua 66ª assistência em jogos válidos pelo Brasileirão, número máximo entre todos os atletas desde que a competição nacional passou a ser disputada por 20 times, em 2006.

Só pelo Verdão, desde 2015, o Baixinho soma 93 assistências, sendo 43 somente no Allianz Parque com a de hoje, casa do clube, onde o camisa 7, além dos passes decisivos, também domina todas as outras listas: é o número um em jogos na arena alviverde (171), gols (37) e vitórias (121).

Único palmeirense presente em todos os jogos do Campeonato Brasileiro 2022, Dudu também é o terceiro atleta que mais atuou pelo clube na história da competição (205 com o de hoje), atrás só de Ademir da Guia, com 216, e Emerson Leão, com 232, sendo o número um dentre os que mais venceram (115 vitórias), seguido de Emerson Leão (112).

Coletivamente, a vitória do Palmeiras reforça os excelentes números do time no Brasileirão 2022: é o dono da maior série invicta deste Brasileirão (15 atualmente, desde 16ª rodada), vem de cinco vitórias seguidas com essa (mas já chegou a seis entre 17ª e a 22ª rodada, sendo este o recorde de triunfos em série do Brasileirão 2022), é o dono do melhor ataque (52 gols), da melhor defesa (20 gols sofridos) e do melhor saldo de gols (32).

Além disso, em casa, o Verdão segue avassalador. A temporada 2022 aparece como a mais vitoriosa do Palmeiras dentro do Allianz Parque em comparação com as anteriores (84% de aproveitamento, sendo 24 triunfos, cinco empates e duas derrotas em 31 jogos), além da com menor percentual de derrotas (6%, sendo dois reveses em 31 jogos), a mais goleadora (69 gols marcados. média de 2,22 gols por partida) e a segunda menos vazada da história (18 gols sofridos, média de 0,58 gol por jogo).

Os números expressivos não acabam por aí! Esse duelo marcou também o expressivo jogo de número 800 da história do Palmeiras na cidade de São Paulo em jogos do Campeonato Brasileiro. E o retrospecto é extremamente favorável: são 433 vitórias, 215 empates, 152 derrotas, 1372 gols marcados e 768 gols sofridos.

O duelo ainda ficou marcado por uma estatística que engrandece o trabalho não só dos atletas, mas também da comissão técnica. Comandado pelo auxiliar João Martins nesta noite (pois Abel cumpre suspensão), o Verdão dirigido pela comissão técnica atual completou 100 vitórias em um total de 172 partidas de Abel Ferreira e seus companheiros: outros 39 empates, 33 reveses sofridos, com 295 gols marcados contra 139 sofridos, e, até aqui, a conquista dos títulos da Libertadores 2020 e 2021, da Copa do Brasil 2020, do Campeonato Paulista 2022 e da Recopa Sul-Americana 2022.

Do total destes 172 jogos, além dos 18 por João Martins (12 vitórias com a de hoje, cinco empates e um revés, 41 gols marcados e 13 sofridos), foram 152 comandados por Abel Ferreira (88 vitórias, 33 empates e 31 derrotas, com 251 gols marcados contra 122 sofridos) e mais dois por Vítor Castanheira (um empate e um resultado adverso, com dois gols marcados e quatro sofridos, mas um deles valeu classificação às semifinais da Copa do Brasil de 2020, contra o Ceará, após empatar por 2 a 2 fora de casa).

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 CORITIBA

Competição: Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e hora: 6 de outubro de 2022, quinta-feira, às 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/ SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/ SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/ RS)

Cartões amarelos: Atuesta (PAL); Boschilia, Thonny Anderson (CFC)

Gols: Mayke (PAL), aos 14’/1ºT; Rony (PAL), aos 33’/1ºT; Gustavo Gómez (PAL), aos 5’/2ºT; Breno Lopes (PAL), aos 31’/2ºT

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Atuesta (Gabriel Menino), Mayke (Breno Lopes), Gustavo Scarpa (Bruno Tabata) e Dudu (Merentiel); Rony (Endrick). Técnico: João Martins (auxiliar)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Bruno Gomes, Trindade e Boschilia (Thonny Anderson); Warley (José Hugo), Alef Manga (Biel) e Fabrício (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.

Fonte: Agência Esporte