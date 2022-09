Em noite fria, Coritiba vence Ceará por 1 a 0 pela 28ª rodada do Brasileirão

O Flamengo perdeu para o Fortaleza por 3 a 2, no Castelão, pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (28.09). Gabi anotou os dois gols rubro-negros na partida.

O Flamengo começou ditando o ritmo do jogo, tinha a bola no campo de ataque e trabalhava com paciência. Saiu atrás do marcador mas buscou a virada ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, desatenções no início e no final do segundo tempo sacramentaram o revés rubro-negro.

O jogo

A partida começou com o Flamengo tomando conta das ações. A primeira chegada com perigo do rubro-negro veio após bela troca de passes pelo meio, Victor Hugo recebeu na área e finalizou cruzado. A bola tirou tinta da trave.

O Flamengo rodava a bola na intermediária de ataque em busca de espaço na defesa adversária. O Mais Querido tinha 70% da posse de bola. Aos 17′, o Fortaleza abriu o placar com Pedro Rocha: 0 a 1.

O Mengão foi em busca do gol, a primeira tentativa foi com Mateusão, lançado na área, mas o garoto não conseguiu finalizar.

E o empate veio na sequência! Gabi, sempre esperto, aproveitou passe errado da defesa adversária, recuperou a bola e entrou na área. O artilheiro rubro-negro finalizou de esquerda e estufou as redes do Castelão: 1 a 1.

Na reta final do primeiro tempo, Mateusão recebeu lançamento na área e foi atropelado pelo defensor. A arbitragem assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Gabi virou o placar para o Mais Querido: 2 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza chegou ao empate com mais um gol de Pedro Rocha: 2 a 2.

As equipes equilibram o jogo. A primeira grande chance do Flamengo reassumir a frente no placar veio dos pés de João Gomes, dentro da área, mas a finalização do volante foi para fora por muito pouco.

No final da partida, Caio Alexandre fez o terceiro gol para a equipe da casa: 2 a 3. O lance deu números finais à partida.

Ficha técnica

Fortaleza 3 x 2 Flamengo

Campeonato Brasileiro: 28º rodada

Local: Castelão, Fortaleza-CE

Data e hora: 28/09/2022, às 19h

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) (SP), Neuza Ines Back (FIFA) (SP), Alex Ang Ribeiro (SP) e Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA), Thiago Maia (FLA), João Gomes (FLA), Matheuzinho (FLA) e Diego (FLA); Lucas Crispim (FOR) e Pedro Rocha (FOR)

Gols: Pedro Rocha (17′ 1ºT e 5’ 2ºT), Gabi (31’ e 49’ 1ºT) e Caio Alexandre (48’ 2ºT)

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Ronald (Moisés), Lucas Crispim (Rómulo Otero) e Hércules (Lucas Sasha); Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Pedro Rocha (Valentin Depietri). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Flamengo: Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); João Gomes, Thiago Maia e Victor Hugo (Diego); Matheus França (Pedrinho), Gabi e Mateusão (Petterson). Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Agência Esporte