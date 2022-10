Empate no Mineirão impossibilita recorde do Cruzeiro na Série B do Brasileirão

Com o título da Série B confirmado e o acesso já garantido, uma das motivações que restam ao Cruzeiro é quebrar recordes na competição. Uma delas não será mais possível, devido ao empate por 1 a 1 com o Ituano na noite desta quarta-feira (05.10), no Mineirão.

A Raposa poderia tentar a marca inédita de vencer todos os adversários da segunda divisão, já que faltava bater apenas três times para conseguir esse feito: Ituano, Guarani e CSA. Todas as outras equipes foram derrotadas pelos cruzeirenses na competição, seja no turno ou no returno.

Veja marcas que o clube celeste ainda pode quebrar ou alcançar:

O time que deixou a Segundona com mais pontos até aqui foi o Corinthians, em 2008, com 85. O Cruzeiro tem 71 pontos faltando seis rodadas para o término da competição nacional. Se vencer cinco das seis partidas faltantes, alcançaria 86 pontos, superando o Timão.

Outro recorde que a Raposa pode alcançar é o de melhor time mandante da Série B. Atualmente, esse recorde pertence ao Náutico de 2006 e ao Corinthians de 2008. As das equipes conquistaram 50 dos 57 pontos disputados em casa, alcançando um aproveitamento de 87,7%.

O Cruzeiro, nesta Série B, ainda não perdeu nenhuma partida em casa. São 14 vitórias e dois empates, aproveitamento de 91,6%. O Cruzeiro ainda enfrenta Guarani (18/10) e CSA (6/11) no Mineirão. Precisará vencer essas duas partidas para ao menos se igualar ao Timbu e ao Timão.

Outra marca que o Cruzeiro pode conquistar é a de terminar a Série B com menos derrotas. Nesta temporada, a equipe estrelada perdeu apenas três partidas, mesmo número do Corinthians, na campanha de 2008, e da Portuguesa, em 2011.

Como a palavra derrota nunca esteve nos planos de Pezzolano, as vitórias no restante desta temporada ainda podem dar ao Cruzeiro mais um recorde: o time que mais venceu na Série B. Em 2008, o Timão chegou a 25 triunfos. Faltando cinco partidas e com 21 vitórias conquistadas, o Cruzeiro pode até ultrapassar esse número.

O time de Paulo Pezzolano também pode fechar esta Série B como o time que menos sofreu gols. Até o momento, o goleio Rafael Cabral só “pegou a bola” nas redes em 18 ocasiões. Até o momento, o time com a defesa menos vazada na Segundona foi a Chapecoense, em 2020, que levou 21 gols.

Fonte: Agência Esporte