Endrick entra para a história do Palmeiras como o único campeão em todas as categorias do futebol

A conquista do título brasileiro nesta quarta-feira (02) rendeu ao atacante Endrick a marca de ser o primeiro atleta da história do Palmeiras campeão em todas as categorias do futebol: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional.

Só nesta temporada de 2022, a Cria da Academia faturou a Copa São Paulo de Juniores, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17, além do Brasileirão – e, em todos, marcou gols nas partidas decisivas. No clube desde 2016, quando chegou aos 10 anos de idade, o jovem já havia faturado o Campeonato Paulista Sub-11, Sub-13, Sub-15 (duas vezes) e Sub-20 e outros seis torneios nacionais e internacionais.

Vale destacar que a maioria das conquistas veio com Endrick atuando em categorias acima da sua idade. Na Copinha, por exemplo, em meio a adversários de até 21 anos, o jovem de 15 anos foi eleito o melhor jogador da competição e ainda amealhou a artilharia com seis gols em sete partidas.

Titular pela primeira vez com Abel Ferreira na quarta-feira (02), Endrick anotou diante do Fortaleza o seu terceiro gol em cinco jogos na equipe profissional (o primeiro no Allianz Parque, mesmo local onde marcou o gol do título paulista sub-11 em 2017). Pela base, foram no total 161 gols em 188 partidas, considerando jogos oficiais e amistosos. Só em jogos de campeonato, foram 86 bolas na rede em 121 duelos.

Este não é o primeiro recorde que Endrick atinge desde que passou a frequentar o time profissional, ao completar 16 anos, em julho passado – o regulamento das competições nacionais impede jovens de até 15 anos jogar pelas equipes principais.

Ao estrear aos 23 minutos do segundo tempo diante do Coritiba, no dia 06 de outubro, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, o atacante se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo clube em toda a história. Com 16 anos, dois meses e 15 dias, superou Rodrigo Taddei, antigo dono da marca, que tinha 16 anos, 3 meses e 5 dias quando entrou em campo diante do Botafogo-RJ, em duelo amistoso disputado em 1996.

Já o recorde de mais jovem atleta a balançar as redes pelo Verdão em todos os tempos veio pouco depois, no dia 25 de outubro, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileiro. Com 16 anos, 3 meses e 4 dias de idade, o camisa 16 marcou os dois primeiros gols da vitória por 3 a 1 e superou o antigo recordista, Heitor, maior artilheiro da história alviverde, que marcou o primeiro de seus 323 gols pelo clube aos 16 anos, 11 meses e 14 dias, em uma vitória do Palestra Italia por 4 a 1 sobre a Associação Atlética das Palmeiras, em dezembro de 1916, pelo Campeonato Paulista.

