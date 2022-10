Flamengo encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, às 20h30

O elenco tricolor finalizou nesta sexta-feira (14.10), as atividades de preparação para a partida diante do América-MG, na Toca da Raposa II. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Independência. A partida terá transmissão do Premiere.

Com cinco jogos de invencibilidade, o Leão do Pici vai em busca de continuar pontuando fora de casa para buscar voos maiores dentro da competição. Ocupando a 10ª colocação com 41 pontos conquistados, o Tricolor de Aço é dono da terceira melhor campanha do segundo turno, onde conquistou oito vitórias.

Fonte: Agência Esporte