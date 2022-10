Flamengo encerra preparação para enfrentar o Cuiabá neste sábado (08.10)

A Seleção Brasileira Feminina deu show no primeiro desafio da Data FIFA. Na tarde desta sexta-feira (07.10), o Brasil venceu a Noruega por 4 a 1, no Estádio Ullevaal, no amistoso realizado em Oslo, na Noruega. Os gols brasileiros foram marcados por Adriana, Bia Zaneratto (duas vezes) e Jaqueline.

A Canarinho entra em campo novamente na próxima segunda-feira (10), para enfrentar a Itália. A partida acontecerá no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e contará com a transmissão do Sportv.

O jogo

O Brasil começou pressionando as norueguesas. A primeira chance brasileira veio aos cinco minutos. Ary Borges recebeu pelo lado direito, bateu cruzado, mas a bola foi para fora. A Seleção continuou pressionando as adversárias.

Aos 34, Duda Sampaio cobrou um escanteio curto, Tamires aproveitou a chance e cruzou na ponta direita em direção ao gol, mas a goleira mandou a bola para fora. Dois minutos depois, Geyse, chutou rasteiro no canto, mas Sunniva fez a defesa. Antes do intervalo, Adriana recebeu o passe de Bia Zaneratto e abriu o placar para a Canarinho.

Os primeiros minutos da segunda etapa foram repletos de emoção. Com um minuto de partida, a camisa 16 carregou a bola para o meio, chutou forte e ampliou para a Canarinho. Apesar da pressão brasileira, aos cinco minutos Ildhusoy descontou para as norueguesas. Mas, um minuto depois, Bia Zaneratto aproveitou uma confusão na área, encontrou espaço e marcou o terceiro do Brasil.

Apesar do placar largo, a Seleção feminina queria mais. Aos 23 minutos, Adriana aproveitou a sobra de Gabi Nunes, chutou rasteiro, mas a bola passou pelo lado direito do gol. Cinco minutos depois, Jaque ampliou para a Canarinho. A meio-campista recebeu de Tamires e empurrou a bola para o gol. O Brasil encerrou a partida por 4 a 1.

Fonte: Agência Esporte