Flamengo finaliza preparação e está pronto para a decisão da Libertadores

O Flamengo encerrou na tarde de sexta-feira (28.10), no Estádio George Capwell, a preparação para a grande decisão da Conmebol Libertadores, que acontece neste sábado (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Após a atividade, o técnico Dorival Júnior e o capitão Everton Ribeiro seguiram para o palco da decisão e conheceram o vestiário e o campo antes de concederem entrevista coletiva.

Flamengo e Athletico-PR já se enfrentaram em 80 oportunidades, com vantagem para o Rubro-Negro carioca. Foram 34 vitórias, 18 empates e 28 derrotas. No último confronto, o Fla venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pedro, com uma linda bicicleta, marcou o gol da classificação rubro-negra.

PREPARAÇÃO FINALIZADA!✅🏆 O Mengão realizou nesta sexta (28), no Estádio George Capwell, seu último treinamento antes da decisão da @Libertadores. TÁ CHEGANDO A HORA, NAÇÃO! 🔴⚫ #VamosFlamengo #MENGO 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/t62o0yil2G — Flamengo (@Flamengo) October 28, 2022

Fonte: Agência Esporte