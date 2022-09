Flamengo realiza último treino e viaja para encarar o Fortaleza, pela 28ª rodada

Após ficar dez dias treinando, sem jogos, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (28.09) para enfrentar o Fortaleza, às 19h, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação na tabela, com 45 pontos.

O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática nesta terça e definiu a equipe que entrará em campo amanhã. O treinador rubro-negro terá muitos desfalques para a partida, já que os atletas Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, Vidal, Erick Pulgar e Guillermo Varela estão representando suas respectivas seleções nacionais. Já os atacantes Marinho e Everton Cebolinha levaram o cartão vermelho no Fla-Flu e cumprem suspensão. Após o treino, o elenco segue viagem para Fortaleza, local do jogo.

O zagueiro Rodrigo Caio realizou uma artroscopia no joelho esquerdo, nesta manhã, no hospital Copa Star. Ele terá alta no decorrer do dia e iniciará o processo de fisioterapia no Ninho do Urubu,, entre quinta e sexta-feira desta semana. O prazo de recuperação está previsto para seis a oito semanas.

Flamengo e Fortaleza já se enfrentaram em 23 oportunidades, com ampla vantagem para o Mais Querido. Foram 14 vitórias, três empates e seis derrotas. O primeiro jogo da história entre as duas equipes foi disputado há 74 anos, no dia 11/04/1948. Na época, o Mengão venceu o amistoso na capital cearense por 3 a 2.

Fonte: Agência Esporte