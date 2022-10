Flamengo vence América-MG no Independência e cola na vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo teve boa atuação após a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, neste sábado (22.10), contra o América-MG, no Independência, o Rubro-Negro teve firmeza no setor defensivo e criatividade no ataque para vencer o Coelho por 2 a 1 pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Mengão chegou a 58 pontos na disputa.

O Mengão volta a campo na próxima terça-feira (25), no Maracanã, contra o Santos, às 21h45. A partida contra o Alvinegro Praiano será a última antes da decisão da CONMEBOL Libertadores 2022.

O Jogo

O primeiro tempo foi animado, com situações marcantes em todas as áreas do gramado. Com cinco minutos de bola rolando, a primeira boa chance: Everton Cebolinha recebeu belo passe em profundidade pela esquerda, entrou na área e cruzou rasteiro para Matheus França. O Cria, marcado de perto dentro da área, ajeitou com a perna direita e chutou com a esquerda, levando perigo à meta americana. A dupla de atacantes ainda marcaria o nome na etapa inicial do jogo.

Decorridos dez minutos de jogo, o placar foi inaugurado – justamente pela joia rubro-negra. João Gomes conseguiu boa infiltração e, ao tentar cruzar, conquistou escanteio. Marinho caprichou na cobrança e Matheus França subiu bem na primeira trave para abrir o placar de cabeça. A comemoração, entretanto, foi breve: o América-MG empatou dois minutos depois. Após bate-rebate na área, Everaldo conseguiu deixar tudo igual, em jogada que precisou de revisão do VAR.

O Flamengo não se abalou e subiu a pressão, criando boas oportunidades. Aos 23, Everton Cebolinha voltou a colocar o Mais Querido à frente no placar. O camisa onze recebeu pela esquerda e executou uma das suas jogadas mais consagradas: costurou para o meio, deixou zagueiros na saudade e, com chute forte, anotou. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não impediu que ela estufasse a bochecha da rede. O Rubro-Negro chegou a ter boas jogadas e um grande contra-ataque aos 37, mas o intervalo chegou sem nenhuma outra alteração no placar.

A segunda etapa começou sem alterações nos times – e o calor do jogo se manteve. 0Aos 4 minutos, Matheus França ganhou bem no alto, invadiu a área e teve boa chance. Aos oito, foi a vez de Marinho obrigar o goleiro a fazer grande defesa, com chute forte e rasteiro. Dois minutos depois, destaque defensivo: em cabeceio forte de Conti, Hugo Souza teve reflexo rápido e fez excelente defesa.

A segunda etapa continuou repleta de boas chances para o Flamengo. Com Victor Hugo como articulador, Matheus França, Cebolinha e Marinho se entenderam bem na criação de jogadas, intercalando finalizações. Os escanteios – foram 11 para o Mais Querido na partida – se mostraram uma arma valiosa.

Com as substituições acontecendo, o panorama do jogo foi se adaptando. Vagner Mancini tentou buscar o resultado para a equipe mineira, enquanto Dorival Júnior não se apressou para lançar jogadores jovens em campo. Mateusão foi a campo no lugar de Everton Cebolinha.

Faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar, Marinho cobrou boa falta e levou perigo à meta. O camisa 31 teve mais uma chance cerca de um minuto depois, mas a defesa conseguiu travar e a bola foi por cima do gol.

Igor Jesus e Matheus Gonçalves também ganharam oportunidades, nos lugares de do próprio Marinho e de Matheus França.

Ficha técnica



América-MG 1 x 2Flamengo

Local: Estádio Independência – Belo Horizonte, MG

Data e hora: 22/10/2022 – 19h

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS), Rafael da Silva Alves (FIFA-RS), Lucas Beiersdorf Flor (RS), Andre Luiz Schettino Policarpo Bento (MG)

Cartões amarelos: Aloisio (AME), Fabricio Bruno (FLA)

Gols: Matheus França (10’ 1ºT – FLA), Everaldo (12’ 1ºT – AME), Everton Cebolinha (23’ 1ºT – FLA)

Flamengo: Hugo Souza, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego e Victor Hugo; Marinho (Matheus Gonçalves), Everton Cebolinha (Mateusão) e Matheus França (Igor Jesus). Técnico: Dorival Júnior

América-MG: Matheus Cavichioli, Raúl Cáceres, Germán Conti, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal (Henrique), Juninho, Alê (Benítez) e Felipe Azevedo (Matheusinho); Everaldo (Aloisio) e Wellington Paulista (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini

Fonte: Agência Esporte