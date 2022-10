Flamengo vence Corinthians nos pênaltis e ganha a Copa do Brasil

A finalíssima da Copa do Brasil 2022 entre Flamengo e Corinthians na noite desta quarta-feira (19.10), no Maracanã, vai ficar na história do futebol brasileiro. E não só pela disputa da premiação milionária entre os clubes de maior torcida do país, mas também por todo espetáculo planejado para marcar o encerramento da competição mais democrática do país.

Assim como no jogo de ida na Neo Química Arena, na última semana, o Estádio do Maracanã também receberá uma linda festa antes de a bola rolar e no pós-jogo quando o torcedor já conhecerá o tetracampeão da Copa do Brasil. A CBF preparou um evento empolgante para o último ato da disputa com direito a show de luzes no gramado e fogos de artifício.

A taça da Copa do Brasil será apresentada ao torcedor por dois grandes ídolos dos dois finalistas. Adílio, tricampeão brasileiro (1980, 1982 e 1983) e campeão da Libertadores e do Mundial em 1981, representará o Flamengo, e Edilson Capetinha, bicampeão brasileiro (1998 e 1999) e campeão Mundial em 2000, representará o Corinthians. A taça terá sua silhueta desenhada em luzes de led no círculo central.

O evento de encerramento nos jogos finais da Copa do Brasil é planejado pela CBF desde agosto em reuniões formadas por um grupo de trabalho multidisciplinar. O objetivo é garantir que o torcedor vivencie uma experiência inesquecível no estádio, muito além dos 90 minutos de bola rolando.

Em campo, amanhã, um jogo completamente aberto. Flamengo e Corinthians empataram sem gols no primeiro jogo. A equipe que imprimir uma vitória simples sagra-se tetracampeã da Copa do Brasil, leva a taça e uma premiação de mais de 50 milhões de reais. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.