Flamengo vence o Athletico-PR por 1 a 0 e é campeão da Libertadores

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste sábado (29.10), no Estádio Monumental de Guayaquil. O gol do título rubro-negro foi marcado por Gabi, nos acréscimos da primeira etapa. Com o resultado, o Flamengo conquistou o tão sonhado Tri da América e faz a alegra da imensa Nação Rubro-Negra espalhada pelo mundo.

O jogo

A partida começou com muito equilíbrio, com as duas equipes brigando pela posse de bola no meio-campo. O Athletico apertava a saída de bola da equipe rubro-negra e dificultava a transação para o ataque. Os dez primeiros minutos eram bem truncados, com o Flamengo trocando passes em busca de espaços. A equipe paranaense aguardava para investir nos contra-ataques.

Aos 19’, Ayrton Lucas entrou em campo no lugar de Filipe Luís, que saiu contundido. Dez minutos depois, Arrascaeta cobrou falta, mas a bola não passou pela barreira. O time rubro-negro mantinha a posse de bola no ataque, mas encontrava dificuldades na hora de penetrar na área adversária. No final da primeira etapa, o zagueiro Pedro Henrique deu uma entrada dura em Gabigol e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro.

Nos acréscimos, para delírio da Nação Rubro-Negra, o Mengão inaugurou o placar em Guayaquil! Aos 48’, Everton Ribeiro tabelou com Rodinei pela direita e cruza na área. Gabigol, o predestinado, apareceu livre na segunda trave para empurrar para as redes e deixar o Mengão em vantagem: 1 a 0.

O Flamengo voltou para a etapa complementar valorizando a posse de bola e insistindo nas jogadas ofensivas. Aos seis minutos, Gabi saiu cara a cara com o goleiro, mas chuta em cima de Bento. Por muito pouco o Mengão não fez o segundo.

O Mais Querido mantinha o domínio da partida e chegava com perigo ao gol adversário. Aos 15’, Pedro recebeu de Arrascaeta na entrada da área, girou o corpo e tenta o chute. A bola desviou e por muito pouco não entra.

Sem sofrer perigo, o time rubro-negro tocava a bola no campo ofensivo em busca do segundo, mas o Athletico se defendia. Aos 37’, Everton Ribeiro arriscou o chute de fora e a bola foi para fora. Nos minutos finais, o Rubro-Negro conseguiu administrar o resultado e saiu de campo com o tão sonhado tricampeonato da América, A Nação Rubro-Negra faz a festa pela Glória Eterna. O FLAMENGO É TRICAMPEÃO DA AMÉRICA!!!

Escalação do Flamengo

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Vidal), João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabi (Cebolinha) e Pedro.

Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Hugo Moura (Terans), Fernandinho, Alex Santana (Matheus Felipe); Victor Bueno (Canobbio), Vitinho (Rômulo) e Vitor Roque (Pablo).

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FICHA TÉCNICA

Final da Conmebol Libertadores

Flamengo 1×0 Athletico-PR

Local: Estádio Monumental de Guayaquil, Equador

Data e hora: 29/10/2022 às 17h (de Brasília)

Arbitragem: Patricio Loustau (ARG), Diego Bonfá (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

Cartões amarelos: Pedro Henrique (CAP), Alex Santana (CAP), Arrascaeta (FLA) e Rômulo (CAP)

Cartão vermelho: Pedro Henrique (CAP)

Gol: Gabi (48’1ºT).

Fonte: Agência Esporte