Flamengo vence o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro; com gol de cebolinha

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, pela trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (15). O resultado deixou o Rubro-Negro na terceira posição com 55 pontos, a frente do Corinthians, adversário da próxima quarta-feira (19), pela Copa do Brasil.

O Mais Querido garantiu os três pontos ainda no primeiro tempo, com Everton Cebolinha marcando de cabeça o único gol do jogo.

Primeiro tempo

Os primeiros 15 minutos foram de muita movimentação do Mais Querido, principalmente pelos lados. Com Matheuzinho jogando avançado, pelo meio campo, o lateral direito de origem foi um fator surpresa para a marcação adversária, que levou susto aos 4 minutos. O camisa 34 chegou pelo lado de costume, ganhou a jogada e rolou para Victor Hugo, que chutou fraco. Em seguida, foi a vez de Ayrton Lucas cruzar na medida para Matheuzinho, que acabou errando a cabeçada.

O Atlético-MG equilibrou o jogo na posse de bola, e arriscando arremates de fora da área, pois a defesa rubro-negra não permitia que o ataque visitante chegasse perto da área. Santos precisou trabalhar duas vezes: quando Nacho foi lançado dentro da área, atrapalhando a conclusão do meio campo; e depois que Hulk chutou forte de fora da área, mas o goleiro espalmou.

O Mengão, então, retomou a posse de bola e voltou a tomar as rédeas do confronto. Mudando a estratégia de explorar os lados do campo, os jogadores buscaram o meio da área e passaram a arriscar. O primeiro deles foi Marinho, que veio rabiscando, mas a bola parou na defesa. Depois, Fabrício Bruno saiu da zaga e foi participar da troca de passes no ataque. O zagueiro foi fundamental e cruzou na medida para Cebolinha ganhar pelo alto e abrir o placar de cabeça. No lance seguinte, o camisa 19 veio da esquerda para a direita, driblou um e bateu forte no ângulo, quase marcando o segundo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Atlético-MG voltou pressionando a defesa rubro-negra, buscando jogadas pelo lado direito do campo. Contudo, em uma rebatida mal-feita, Nacho tentou aproveitar e parou em Santos mais uma vez. Logo depois, aos 15’, Hulk colocou na área, a defesa desviou e Ademir conseguiu se esticar e cabeceou no canto direito, mas o goleiro rubro-negro foi ágil e colocou para escanteio. Por fim, Dorival Júnior realizou trocas que conseguiram suportar o ímpeto ofensivo adversário, com uma postura mais sólida na defesa. 1 a 0 Flamengo, que continua na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Rodada 32 – Campeonato Brasileiro 2022

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 15/10/2022, às 20h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) (GO), Thiaggo Americano Labes (SC), Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Cartões amarelos: Victor Hugo (FLA), Matheus França (FLA), Fabrício Bruno (FLA).

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Matheuzinho e Victor Hugo (Daniel Cabral); Marinho (Werton), Everton Cebolinha (Igor Jesus) e Matheus França (Mateusão). Técnico: Dorival Júnior

Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio (Pávon), Zaracho e Nacho (Vargas); Keno (Ademir) e Hulk (Allan Kardec). Técnico: Cuca

Fonte: Agência Esporte