Flamengo vence o Santos no Maracanã, e conquista mais três pontos no Brasileirão

O Palmeiras bateu o Athletico-PR, de virada, nesta terça-feira (25.10), por 3 a 1 e colocou mais um dedo na taça do Brasileirão. Tudo isso com direito a um show de Endrick, que marcou dois gols e ainda participou da origem do terceiro. Agora, o Verdão pode ser campeão nesta quarta, se Inter e Corinthians tropeçarem.

O Athletico-PR já havia chegado com perigo em um chute de longe de Vitor Bueno, que passou por cima do travessão. Scarpa ainda tentou uma batida colocada, mas para fora do gol. Nesse momento, o Furacão já havia adiantado a marcação e atrapalhado a saída de bola do Palmeiras. Em um dos vacilos defensivos dos visitantes, Matheus Felipe avançou sozinho e acertou um lindo chute da intermediária, marcando um golaço e colocando os mandantes na frente do placar.

Dali em diante, o Verdão levou um baque e sentiu a abertura do marcador por parte do adversário. A principal oportunidade do time de Abel Ferreira foi com Piquerez cruzando e Anderson desviando.

Logo na volta do intervalo, Abel colocou Gabriel Menino no lugar de Danilo e Endrick no lugar de Mayke. Já Felipão tirou Vitor Roque e Nico Hernández para colocar Cuello e Pedro Henrique. E quem se deu melhor com isso foi o Palmeiras, já que Endrick, aos 13 minutos, roubou a bola e rolou pra Dudu, que errou a primeira e, no rebote, rolou para Scarpa, que hesitou em chutar, mas o garoto completou para fazer seu primeiro gol como profissional e empatar a partida.

O gol veio em um momento em que o Verdão não estava bem e, para completar, Cuello foi expulso ao reclamar do lance do tento.

Mas o show da joia alviverde não tinha acabado ainda. Aos 24 minutos, Rony avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde Endrick desviou de cabeça para o gol para virar a partida, que parecia extremamente difícil, mas que foi resolvida por esse fenômeno.

Cinco minutos depois, o jovem lançou Endrick, que saiu na cara do goleiro e só não marcou, pois Pedro Henrique travou na hora e desviou para escanteio. Na batida, Scarpa cruzou na cabeça de Gómez, que ampliou o marcador e praticamente definiu a vitória.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 74 pontos na tabela e abre 13 do Internacional, que ainda joga na rodada. Caso o Colorado e o Corinthians não vençam Ceará e Fluminense, respectivamente, nesta quarta-feira, o Verdão será campeão brasileiro de forma antecipada.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 x 3 PALMEIRAS



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data-Hora: 25/10/2022 – 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Cuello, Pablo e Rômulo (APR) Piquerez, Gustavo Scarpa, Gustavo Garcia, Murilo e Gustavo Gómez (PAL)

Cartões vermelhos: Cuello, aos 14’/2ºT (APR)

Gols: Matheus Felipe (30’/1ºT) (1-0), Endrick (13’/2ºT) (1-1), Endrick (24’/2ºT) (1-2), Gustavo Gómez (30’/2º) (1-3)

ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández (Pedro Henrique, no intervalo) e Pedrinho; Bryan García (Matheus Fernandes, aos 27’/2ºT), Hugo Moura (Erick, aos 20’/2ºT) e Léo Cittadini; Vitor Bueno (Vitinho, aos 20’/2ºT), Rômulo e Vitor Roque (Cuello, no intervalo). Técnico: Felipão.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino, no intervalo), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta, aos 31’/2ºT); Mayke (Endrick, no intervalo), Dudu (Bruno Tabata, aos 39’/2ºT) e Rony (Breno Lopes, aos 39’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Fonte: Agência Esporte