Fluminense leva virada do Atlético-GO na 30ª rodada do Brasileirão

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (05.10), o Fluminense foi superado pelo Atlético (GO) no Estádio Antônio Accioly. O Tricolor saiu na frente com gols de Arias e Cano, mas sofreu a virada no segundo tempo.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no domingo (09/10), quando enfrenta o América-MG, às 18h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro Tempo

Com 1 minuto de bola rolando, Ganso recebeu passe de Cristiano, adiantou a bola e, dentro da área, foi derrubado pelo defensor. O pênalti foi assinalado, e Jhon Arias bateu sem chances para o goleiro, abrindo o placar para o Tricolor.

A equipe chegou novamente com grande perigo aos 12 minutos. Nathan avançou pelo lado esquerdo, girou sobre os defensores e cruzou na área. Calegari se esforçou para finalizar e mandou próximo à trave. Aos 17, Cristiano aproveitou sobra na entrada da área e chutou para a defesa do goleiro, desta vez sem muito perigo. Aos 24, o Fluminense subiu ao ataque em velocidade e Nathan arriscou de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Germán Cano chegou a ampliar o placar aos 29 minutos, porém o gol foi anulado por impedimento. Mas, aos 36, Cano voltou a fazer o L, e desta vez, foi validado. Pelo lado direito, Arias mandou na área e o artilheiro empurrou para o fundo das redes. O Time de Guerreiros seguiu pressionando e, aos 39, Martinelli teve o chute bloqueado, assim como a cabeçada de Nino no lance seguinte. Aos 45, de pênalti, Churín diminuiu para o adversário.

Segundo tempo

Com Germán Cano, o Fluminense voltou a assustar a equipe adversária logo aos 5 minutos da segunda etapa. Após belo cruzamento de Ganso, o argentino cabeceou rente à trave. Já aos 12, o goleiro rival impediu o gol do aniversariante Martinelli, que desviou de peito após cruzamento de Arias.

Após minutos mais cadenciados, o Tricolor voltou a pressionar. Aos 26, Matheus Martins, que havia acabado de entrar, encheu o pé de fora da área, obrigando o goleiro a espalmar. Aos 28, em falta cobrada por Ganso, a cabeçada de Martinelli passou muito perto do gol.

No entanto, enquanto o Tricolor era melhor, foi o Atlético que marcou, com Baralhas, empatando o jogo aos 29 minutos. Aos 43, Marlon Freitas virou a partida para o time adversário.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 03 x 02 Fluminense

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e Local: 05/10/2022, 19h00 – Estádio Antônio Accioly

Atlético-GO; Renan; Dudu (Edson Fernando), Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão (Marlon Freitas), Baralhas e Shaylon (Jorginho); Airton, Churín e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Eduardo Souza

Fluminense: Fábio; Calegari (Caio Paulista), Nino, Felipe Melo (Michel Araújo) e Cristiano (Willian Bigode); André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Nathan (Marrony); Jhon Arias (Matheus Martins) e Germán Cano. Técnico: Fernando Di

Gols: Churín (45′ 1T), Baralhas (29′ 2T) e Marlon Freitas (43′ 2T) (ACG); Arias (4′ 1T), Cano (36′ 1T) (FLU)

Cartões amarelos: Airton, Baralhas, Jefferson e Léo Pereira (ACG)

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e José Eduardo Calza

Fonte: Agência Esporte