Fluminense terá desfalques para partida contra o Ceará nesta segunda-feira

O Ceará fez o segundo treino preparatório de olho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (31.10), o Vozão recebe o Fluminense, às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da competição nacional.

Os atletas iniciaram o trabalho do dia na academia do clube e, depois, seguiram para o gramado do Vovozão. Após o aquecimento, o técnico Juca Antonello organizou um trabalho de marcação, e finalizou as atividades do dia com um treino coletivo.

Neste domingo (30), o Alvinegro encerra a preparação para o jogo com mais um treinamento no CT de Porangabuçu.

Fonte: Agência Esporte