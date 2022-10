Fortaleza vence duelo com o Coritiba na Arena Castelão pela 34ª rodada do Brasileiro

O Cuiabá venceu na noite desta quinta-feira (27.10). O Avaí por 1 a 0, a equipe contou com um golaço de Pepê, no finalzinho do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, com este resultado o Dourado saiu da zona do rebaixamento do Brasileirão.

O Dourado tem agora 34 pontos e sobe à 16ª colocação e arrasta o Ceará para dentro da degola. Enquanto isso, o Avaí vive agora iminência de queda. O time catarinense é o vice-lanterna, com 28 pontos, a seis de distância da saída do Z4.

O jogo

A partida, entre duas equipes que brigam contra o rebaixamento, foi muito fraca tecnicamente. Na primeira etapa, nenhum dos times conseguiu superar as marcações adversárias. Assim, nenhuma grande chance de gol foi criada, e as finalizações vinham, em grande parte, de chutes frustrados de fora da área.

No segundo tempo, o Cuiabá chegou um pouco mais perto de balançar as redes. Aos 14 minutos, Felipe Marques armou André Luis, na entrada da área, e o atacante mandou para o gol, mas a bola acabou parando na trave do goleiro Glédson.

O Avaí demorou para responder, mas a resposta veio. Aos 31 minutos, Pablo Dyego foi armado por Natanael e chutou para defesa de Walter. A bola ainda sobrou para finalização de Rômulo, mas o goleiro conseguiu defender novamente para afastar o perigo.

Após a chance, a equipe visitante cresceu no jogo e conseguiu mais duas boas chances, ambas nos pés de Bruno Silva, que desperdiçou as duas. Em consequência, o Cuiabá marcou o gol da vitória em belíssimo chute de Pepê, de fora da área, para dar respiro ao Dourado na luta contra a queda.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 AVAÍ

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 27 de Outubro de 2022, quinta-feira

Horário: às 20h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: André Luis (Cuiabá) e Bruno Silva (Avaí)

Gols: Pepê (45′ do 2T)

CUIABÁ: Walter; João Lucas (Jonathan Cafu), Marlon (Vinícius Boff), Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Lucas Cardoso (Rodriguinho), Rafael Gava, Pepê e Felipe Marques (Gabriel Pirani); André Luis (Gustavo Nescau). Técnico: António Oliveira

AVAÍ: Glédson; Kevin (Marcinho), Raniele, Rafael Vaz (Raphael) e Natanael; Bruno Silva, Lucas Ventura, Renato e Eduardo (Jean Cléber); Muriqui (Pablo Dyego) e Bissoli (Rômulo).

Fonte: Agência Esporte