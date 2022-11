Galo busca vitória contra o São Paulo para se aproximar de vaga na Libertadores

O Galo enfrenta o São Paulo na noite desta terça-feira (01.10), com uma meta definida: conquistar os três pontos. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no Morumbi, a partir das 21h30, na capital paulista.

Com 51 pontos na tabela de classificação, o Alvinegro ocupa a sétima colocação, e tem a mesma pontuação do sexto colocado, o Athletico-PR. O Tricolor Paulista é o oitavo colocado, com 50 pontos, e também luta por uma vaga na competição continental.

“Sabemos da importância de uma vitória para alcançar nosso objetivo, que é a classificação direta para a Libertadores”, afirmou o volante Jair durante entrevista coletiva na tarde de ontem.

Retrospecto

Atlético e São Paulo se enfrentam desde 1934. O histórico do confronto mostra grande equilíbrio entre as equipes. Foram 104 partidas, com 35 triunfos do Alvinegro, 33 empates e 36 vitórias da equipe paulista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO

Competição: Campeonato Brasileiro

Rodada: 35ª do Brasileirão

Data: 01/11/2022

Horário: 21h30

Estádio: Morumbi

Cidade: São Paulo (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA) – SC

Árbitro Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA) – GO

Árbitro Assistente 2: Alex dos Santos – SC

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores – SP

Analista de Campo: Celso Barbosa de Oliveira – SP

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway – PB

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios – SE

Observador de VAR: Ítalo Medeiros de Azevedo – RN

Fonte: Agência Esporte