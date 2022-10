Galo empata com Fortaleza e está em sétimo lugar na tabela de classificação do Brasileirão

O Atlético empatou em 0 a 0 com o Fortaleza na noite desta segunda-feira (24.10), no estádio do Castelão, na capital cearense.

A partida foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico Cuca foi a 48 pontos em 33 jogos disputados. Ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação.

O atacante Sasha jogou no lugar de Hulk, que teve uma lesão muscular constatada na panturrilha esquerda e encontra-se em tratamento na fisioterapia.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de maior posse de bola do Galo e muita marcação por parte do Fortaleza. As chances de gol foram poucas de lado a lado.

A primeira etapa foi de maior posse de bola do Galo e muita marcação por parte do Fortaleza. As chances de gol foram poucas de lado a lado.

A primeira finalização foi do Galo, aos 4 minutos. Após jogada de Ademir pela direita, a bola chegou para Sasha na área. Ele tocou para Zaracho, que chutou travado por Zé Welison. O goleiro Fernando Miguel defendeu. Aos 17, o time Alvinegro chegou novamente. Dodô recebeu de Alonso na esquerda, avançou e chutou direto. A bola foi por cima do gol. Aos 31 minutos, Guga cobrou falta pelo lado esquerdo e o goleiro Fernando Miguel defendeu. O Fortaleza teve a primeira oportunidade aos 34. Pedro Rocha ficou com um rebote de Everson e, da entrada da área, chutou forte para o goleiro do Galo defender.

Cuca fez duas alterações no Galo para o segundo tempo: Keno e Nacho entraram nos lugares de Zaracho e Rubens, respectivamente. No Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda também fez duas mudanças. Ronald e Lucas Lima substituíram Zé Welison e Robson.

Foto: Pedro Souza | Clube Atlético Mineiro O Galo teve a primeira oportunidade da etapa final. Aos 2 minutos, Ademir tocou para Nacho na intermediária. O meia argentino chutou de primeira e o goleiro Fernando Miguel espalmou para escanteio. Aos 8 minutos, Keno subiu pelo lado esquerdo, passou pelos marcadores, invadiu a área e chutou. Fernando Miguel defendeu.

Aos 19, Cuca colocou Nathan Silva no lugar de Jemerson. Aos 22, foi a vez de tirar Sasha e colocar Alan Kardec em seu lugar. Aos 24, Keno lançou da esquerda e Ademir finalizou. A bola foi para fora. Cuca fez a última substituição no time aos 32. Ademir deu lugar ao argentino Pavon. A melhor oportunidade Atleticana em toda a partida saiu exatamente dos pés de Pavon, aos 41. Ele recebeu a bola na área, no lado direito, e chutou com o pé esquerdo. Fernando Miguel espalmou.

O Galo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira, 27, contra o Juventude, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19h30, pela 34ª rodada da competição.

Fonte: Agência Esporte