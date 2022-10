Galo supera o Juventude e encostou no G-6 do Brasileirão

Com emoção até o último minuto, o Tricolor venceu o Atlético-GO por 2 a 1 nesta quinta-feira (27.10), no Morumbi, e deu um importante passo para seguir em busca de uma vaga na CONMEBOL Libertadores de 2023.

No duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, o São Paulo marcou com Calleri, no primeiro tempo, e Luan já nos acréscimos.

Com o resultado positivo, o Tricolor chegou aos 50 pontos e se manteve na oitava colocação. Na próxima terça-feira (01/11), novamente no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo receberá o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Para o confronto desta noite, o time não contou com Caio (cirurgia no joelho direito), Gabriel (transição física após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Diego Costa (aprimora a forma após tendinite no joelho direito), Alisson (dores na coxa direita), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Igor Vinícius (pubalgia) e Pablo Maia (suspenso).

Com o retorno de Luciano, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Juventude (2 x 1) no último final de semana, o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Andrés Colorado, Nestor e Reinaldo; Patrick, Calleri e Luciano.

No primeiro tempo, Calleri balançou as redes duas vezes. Na primeira vez, porém, a arbitragem assinalou impedimento e invalidou a jogada. Na segunda, o camisa 9 foi oportunista para aproveitar a assistência de Patrick e abrir o placar! 1 a 0.

Na etapa complementar, os visitantes empataram com Baralhas, aos 26 minutos: 1 a 1.

O Tricolor, então, batalhou até os acréscimos para conquistar a importante vitória: já aos 49 minutos, Luan, que entrara aos 33, pegou a sobra na entrada da área e bateu rasteiro para marcar! 2 a 1! No último minuto!

SÃO PAULO 2 x 1 ATLÉTICO-GO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 27/10/2022 (quinta-feira)

Gols: Calleri (21/1T), Baralhas (26/2T) e Luan (49/2T)

Cartões amarelos: Wanderson (23/1T), Patrick (36/1T), Willian Maranhão (19/2T), Edson Fernando (36/2T), Léo Pereira (45/2T), Luan (50/2T)

Cartão vermelho: Airton (após o jogo)

Público: 17.598 torcedores

Renda: R$ 713.730,00

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira (Luan, 33/2T), Andrés Colorado (Galoppo, 19/2T), Nestor (Talles Costa, 19/2T) e Reinaldo (Welington, 33/2T); Patrick, Calleri e Luciano (Eder, 33/2T). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-GO: Renan; Edson Fernando, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson (Shaylon, 10/2T); Baralhas, Willian Maranhão (Marlon Freitas, 21/2T) e Wellington Rato; Airton (Léo Pereira, 10/2T), Luiz Fernando (Jorginho, 40/2T) e Churin. Técnico: Eduardo Souza.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Analista de Campo: Newton dos Reis Barreira (SP)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Observador de VAR: Sergio Cristiano Nascimento (RJ)

Fonte: Agência Esporte