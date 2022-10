Goiás treina no campo do Fortaleza para enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira

Elenco treinou no CT do Fortaleza EC, na tarde desta terça (04.10), véspera do confronto.

A comissão técnica do Verdão desenvolveu um trabalho específico com o time que entra em campo amanhã. O comandante Jair Ventura realizou jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas, de olho no confronto no estádio Castelão nesta quarta-feira (05).

As duas equipes vem de derrotas no final de semana, o Goiás foi superado pelo rival do Ceará, por 1 a 0; também na rodada 29, o próximo adversário esmeraldino desta quarta (5) perdeu para o América (MG), pelo placar de 2 a 1.

Após a última partida, no sábado (1), o técnico Jair observou a importância da equipe se manter concentrada no principal objetivo da temporada.

“Não pode ser “terra arrasada”. Quando a gente estava há seis jogos sem perder, não tinha clima de oba-oba por título ou Libertadores. Nosso objetivo sempre foi a fuga do rebaixamento e continuamos com esse mesmo objetivo. Esperamos obter o maior número de pontos possível para manter o time na Série A.”, disse Jair.

Esta será a partida de número trinta do esmeraldino no Brasileirão Série A.

Fonte: Agência Esporte