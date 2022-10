Grêmio empata com o Londrina no Estádio do Café

A partida diante do Londrina, no Estádio do Café, na tarde deste sábado (08.10), foi marcada por dois extremos: um gol de cabeça de Diego Souza e um empate ao final do jogo por cobrança de pênalti. Os minutos iniciais indicaram uma partida truncada para os dois lados. A primeira chance do Tricolor chegou pelos pés de Lucas Leiva que tentou a meta, de fora da área, mas o goleiro Matheus Albino mandou para escanteio.A partida seguiu com mais chances para o Grêmio abrir o placar, mas sem conseguir alcançar a finalização.

Com o avanço do primeiro tempo, o Tricolor cresceu em intensidade, apesar de alguns erros de passes que impactaram em jogadas efetivas de ataque. Foram ao todo, três arremates: Lucas Leiva, Biel e Diego Souza, que estufou as redes aos 42´, marcando o primeiro gol da partida. Thaciano recebeu pela direita e cruzou para o artilheiro gremista marcar de cabeça e abrir o placar de 1 x 0 para o Grêmio.

Os primeiros minutos do segundo tempo foram marcados por maior posse de bola do Londrina que aos poucos acabou sendo desconstruída pela Tricolor que foi valorizando mais as jogadas. Porém, ao final do jogo, por uma cobrança de pênalti a favor do Londrina, aos 40 minutos, depois da bola tocar o braço de Villasanti, o Grêmio acabou cedendo ao empate. O volante João Paulo cobrou a penalidade e converteu para a equipe paranaense.

O técnico Renato Portaluppi mandou a campo: Brenno, Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa, Villasanti, Lucas Leiva, Bitello, Biel, Diego Souza e Thaciano.

O próximo compromisso do Grêmio é no domingo, dia 16, na Arena, diante do Bahia.

PRIMEIRO TEMPO

Bola começa a rola com o time visitante. Já nos primeiros instantes de partida, Kannemann dividiu com Gabriel Santos e sentiu a perna, mas seguiu em campo.

Aos 2´, Lucas Leiva recebe a bola e sai no ataque, dribla o zagueiro do Londrina, bate de fora da área, mas o goleiro adversário espalma para escanteio;

Nos 4´de jogo, Leiva surge de novo, em lance de roubo de bola do volante João Paulo, retomando a posse de bola para o Grêmio;

Aos 10´, Diegou Souza dá um passe no alto para Biel, que domina no peito dentro da área e bate. Chute sai fraco para o goleiro Matheus Albino fazer a defesa.

Em seguida, numa tabela entre Biel e Lucas Leiva, chega o zagueiro Saimon para fazer o corte;

Em mais uma tentativa de finalização, Diogo Barbosa tabela com Biel, mas o lateral cruza muito forte e Thaciano não consegue chegar para arrematar a jogada;

Já aos 16´, na cobrança de falta de Diego Souza, o atacante manda uma bucha em direção à meta adversária, mas Matheus Albino acaba defendendo para o Londrina.

Aos 25´, Bitello domina na ponta-esquerda, tenta o cruzamento, mas a bola sai para ninguém;

Diego Souza disputa na direita com o zagueiro Gustavo Vilar, mas a bola sai pela linha de fundo e o árbitro marca tiro de meta para o time do Londrina e o centroavante gremista reclama;

Depois de uma parada técnica para hidratação, Edilson domina pela direita, puxa para dentro, mas erra o passe e a bola sai para fora;

No minuto seguinte, aos 33´, Thaciano arranca pela direita, aciona Diego Souza na área, mas o centroavante não conseguiu dominar e a bola acaba nas mãos do goleiro Matheus Albino;

Passe perfeito de Bitello para Biel, faz o atacante ficar na cara do goleiro, ele chuta rasteiro e Matheus faz a defesa. No rebote, ainda Biel, manda de bicicleta para Matheus Albino, mas o goleiro defende de novo. Neste lance, árbitro ainda marca impedimento do camisa 17 do Grêmio.

Finalmente, a grande chance gremista chega aos 42´do primeiro tempo: Bitello abre com Thaciano, que corre até a linha de fundo e cruza na medida para o artilheiro gremista Diego Souza que marca de cabeça e abre o placar no Estádio do Café. 1 x 0 para o Tricolor.

Jogo segue até os 49´.

SEGUNDO TEMPO

Jogo inicia com a equipe adversária.

O Londrina mantém a posse da bola nestes primeiros minutos do segundo tempo.

Aos 16´, o jogo vira com o Grêmio obtendo maior domínio e controle da partida;

Aos 18´, Thiago Santos aciona Biel no ataque, mas a bola sai muito forte;

Com 20´, Diego Souza aciona Bitello na frente, que tenta o cruzamento rasteiro para Thiago Santos, mas o zagueiro Vilar faz o corte e manda para escanteio;

Já aos 22´, Bitello rola a bola na entrada da área, Biel deixa sobrar para Villasanti, que tenta pegar de primeira, mas não consegue;

Aos 26´, Diego Souza toca para Biel, que domina na entrada da área, passa por Jeferson, mas o zagueiro Saimon afasta;

Aos 36´, numa cobrança de escanteio, Douglas Coutinho consegue a finalização de cabeça e o atacante pede pênalti por possível toque no braço de Villasanti.

O árbitro Wilton Perereira Sampaio foi chamado no VAR para rever o lance e marca o pênalti para a equipe adversária;

Aos 40´, o Grêmio cede ao empate na cobrança da penalidade: o volante João Paulo manda no meio do gol e empata o jogo;

Com 45´, Kannemann toca para Diogo Barbosa, que acaba não dominando e bola sai pela lateral;

Aos 46´, Diego Souza lança para Nicolas, que entra na área pela esquerda, mas cruza mal a bola que acaba nas mãos de Matheus Albino;

Nos minutos finais, Londrina cobra curto uma falta. O volante João Paulo faz o levantamento, mas a defesa do Grêmio corta fora a bola.

Jogo se estende até os 51´, confirmando o empate em 1 x1

Fonte: Agência Esporte