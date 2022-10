Grêmio vence o Náutico e garante retorno à série A do Brasileirão

Após um ano de muita luta e tensão, o Tricolor garantiu o tão aguardado acesso à elite do futebol nacional ao vencer o Náutico por 3 a 0, no estádio dos Aflitos, em Recife. Quis o destino que o Grêmio definisse sua ida para a Série A no mesmo local que confirmou o acesso em 2005. Na tarde quente deste domingo (23.10), na capital pernambucana, o Grêmio venceu por três a zero, com gols marcados por Bitello (2x) e Lucas Leiva! Com os resultados da rodada, o Tricolor garantiu matematicamente seu acesso, mesmo que ainda tenha os confrontos contra Tombense e Brusque pela frente.

Confira como foi o jogo:

Primeiro tempo

A primeira chance da partida foi dos donos da casa. Em chegada pelo lado esquerdo, o meia Ralph tentou um passe rasteiro em meio à zaga gremista. A bola foi rechaçada pelo lateral Leonardo Gomes, mas voltou para o jogador do Timbu, que arriscou em diagonal ao gol de Brenno. O goleiro gremista chegou a tocar na bola antes de sair pela linha de fundo.

Aos 13 minutos, o Náutico chegou novamente. Dessa vez, em cabeceio do zagueiro Arthur Henrique após cobrança de escanteio. A bola passou à esquerda do goleiro Brenno. Logo após, aos 16’, os gremistas reclamaram de uma falta dura sobre o meia Bitello, mas o atleta do Náutico não levou nenhum cartão.

Os donos da casa seguiram rondando o gol gremista. Aos 18’, após troca envolvente de passes no ataque, o meia Geovânio recebeu dentro da grande área e finalizou na rede pelo lado de fora. Após a conclusão da jogada, o bandeira assinalou a posição irregular do atleta pernambucano.

Aos 23 minutos, o Grêmio chegou pela primeira vez com maior perigo. Após cruzamento do lateral Leonardo Gomes no segundo pau, o centroavante Diego Souza conseguiu acertar um cabeceio que surpreendeu o goleiro Bruno Lopes, que salvou para escanteio. Contudo, o árbitro auxiliar marcou uma irregularidade no lance.

Na sequência, aos 26 minutos, o Grêmio abriu o placar nos Aflitos. Em lançamento para o interior da grande área do Timbu, o centroavante Diego Souza fez o pivô e escorou de cabeça para Leonardo Gomes chegar finalizando de primeira. O goleiro Bruno Lopes salvou, mas a bola se ofereceu para Bitello, que chegou chutando para marcar o gol gremista nos Aflitos! Um a zero para o Grêmio e um passo para a Série A de 2023!

Aos 34 minutos, o meia Thaciano sentiu a parte posterior da coxa direita em disputa de bola com o jogador do Náutico e não conseguiu continuar em campo. Em seu lugar, o técnico Renato Portaluppi optou pelo colombiano Campaz, que retorna de lesão. Em sua primeira participação, o meia foi derrubado pelo zagueiro João Paulo dentro da área, mas o juiz não assinalou o pênalti para o Tricolor.

Após lançamento para o interior da área do Timbu, o meia Lucas Leiva escorou para Diego Souza, que devolveu por elevação para Leiva, que finalizou de perna esquerda por sobre a meta do goleiro do Náutico. Mais uma boa chance do Grêmio!

Aos 45 minutos, o Grêmio teve a chance de ampliar o placar. Em cruzamento de Leonardo, o meia Bitello escorou para dentro da pequena área, mas ninguém chegou para finalizar o passe.

O árbitro Jefferson de Moraes encerrou o primeiro tempo aos 48 minutos de jogo.

Segundo tempo

Com a vitória parcial, o Grêmio iniciou o segundo tempo estudando o time pernambucano e não pressionou muito a saída de bola do adversário. Do outro lado, o Náutico também não conseguiu oferecer muitos problemas à zaga gremista.

Logo no início da etapa final, apareceu o primeiro cartão amarelo da partida. O atacante Geuvânio acertou o tornozelo do zagueiro Kannemann rente à linha lateral. A entrada ríspida do atleta do Náutico fez com que o árbitro da partida fosse ao VAR para analisar a possibilidade de alteração do cartão, o que acabou acontecendo após a consulta. Cartão vermelho para Geuvânio, do Náutico.

Aos 11 minutos, o Grêmio chegou com perigo com o atacante Guilherme, mas o árbitro assistente Cristhian Sorence acabou marcando impedimento do atacante gremista. Na sequência, quase que o mesmo Guilherme surpreende o goleiro Bruno Lopes em cruzamento para a área, mas a bola acabou saindo. O atacante ainda teve mais uma chance aos 13’ em finalização rasteira de perna esquerda, que foi interceptada pelo goleiro do Timbu.

A tranquilidade azul, preta e branca veio com uma figurinha carimbada na Batalha dos Aflitos, há 17 anos. Depois de belo passe de Bitello por entre os zagueiros pernambucanos, o volante Lucas Leiva finalizou forte, na saída do goleiro Bruno Lopes, para anotar o segundo gol do Tricolor. Dentro de campo, o árbitro auxiliar marcou impedimento do camisa 15 gremista, mas o árbitro confirmou o gol após consulta no VAR. Dois a zero Grêmio!

Na sequência, foi a vez de Bitello marcar mais um gol na partida. E foi muito parecido com aquele que movimentou o marcador pela primeira vez nos Aflitos. Sozinho pela esquerda, o atacante Guilherme driblou seu marcador e finalizou cruzado de perna direita. O goleiro pernambucano espalmou pra frente, onde estava chegando o meia Bitello, que só teve o trabalho de aparar a bola para o fundo das redes. Grêmio 3 a 0 e vaga para a Série A de 2023 garantida!

O técnico Renato Portaluppi ainda promoveu as entradas de Elkeson, Thiago Santos e Lucas Silva nos lugares de Lucas Leiva, Kannemann e Bitello, respectivamente.

Aos 32, o Náutico tentou diminuir a diferença no placar após cabeceio do zagueiro João Paulo. A bola quicou no gramado e o goleiro Brenno teve que tocar com a ponta dos dedos para evitar o gol do Timbu. Dez minutos depois, o Grêmio chegou com perigo com finalização de longa distância do volante Lucas Silva, que obrigou o goleiro Bruno Lopes a fazer uma grande defesa.

Aos 45 minutos, o árbitro da partida encerrou o papo e, dessa forma, consolidando o retorno do Grêmio à Série A de 2023!

Fonte: Agência Esporte