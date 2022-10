Guarani vence no Mineirão; Cruzeiro teve três jogadores expulsos

O time que fazia uma campanha exemplar na competição, o Cruzeiro, conheceu a sua primeira derrota dentro de casa, na noite desta terça-feira (18.10), diante do Guarani. Até então, a Raposa havia conquistado 14 vitórias e três empates em jogos como mandante no Brasileirão.

Com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, os mineiros foram superados por 1 a 0. Mesmo com oito na linha, o time demonstrou garra para vencer, buscando sempre o gol com um futebol ofensivo e muita vontade na recuperação da posse de bola. Boas chances de empatar a partida foram criadas, mas a rede não balançou.

O treinador Paulo Pezzolano elogiou o comportamento da equipe, após a partida. “Quando nós ficamos com nove jogadores, vimos um Cruzeiro pressionando e jogando mais que o rival. Tomamos um gol, mas quero ressaltar a valentia e a coragem dos jogadores (…) Quero parabenizar os jogadores, eles fizeram história como uma equipe que foi campeã e ascendeu à Série A com muitas rodadas de antecipação”, disse.