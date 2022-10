Guga do Atlético pede máxima atenção para superar o Flamengo no Rio; veja entrevista

Depois de estrear na Copa do Mundo FIFA Sub-17 da Índia com vitória por 1 a 0 contra o Marrocos, a Seleção Brasileira Feminina empatou nesta sexta-feira (14) com os Estados Unidos. Em partida realizada novamente no Kalinga Stadium, brasileiras e americanas ficaram no 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Nicollete Kiorpes (EUA) e Carol, a camisa 10 do Brasil.

Carol comemora gol de empate contra os Estados Unidos | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O JOGO

Foi um primeiro tempo de muita disputa em campo, no qual os Estados Unidos dominaram a posse de bola e as ações ofensivas, mas a Seleção Brasileira soube suportar a pressão. Ainda com o placar em 0 a 0, a atacante Dudinha sentiu uma lesão e precisou ser substituída por Rebeca. Logo após a mudança, as americanas abriram o placar com Nicollete Kiorpes.

O Brasil reagiu rápido. Quatro minutos depois de sofrer o primeiro gol, Carol balançou as redes e deixou tudo igual na partida. De fora da área, ela arriscou e achou o cantinho da meta defendida pela goleira Safradin.

O segundo tempo repetiu a mesma tônica da primeira etapa, mas com o Brasil mais presente no campo de ataque. A Seleção Brasileira aumentou sua posse de bola e buscou mais finalizações a gol, mas o placar da partida não se alterou.

Autora do gol na estreia, Jhonson esteve bem marcada pelas americanas nesta segunda rodada | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com o empate em 1 a 1, a Seleção Brasileira ocupa a segunda colocação do Grupo A da competição com a mesma pontuação dos Estados Unidos. As americanas lideram a chave pelo quesito de gols marcados, uma vez que estrearam com goleada por 8 a 0 contra a Índia.

Na última rodada, o time comandado pela técnica Simone Jatobá encerra sua participação na primeira fase contra as donas da casa, a Índia. A partida está marcada para as 11h30 (Brasília) de segunda-feira, novamente no Kalinga Stadium.

Fonte: Agência Esporte