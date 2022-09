Gurias do Inter enfrentam as meninas do Corinthians na final do Brasileiro feminino

A decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022, será neste sábado (24.09), às 14h, na Neo Química Arena entre Corinthians e Internacional.

As Gurias do Internacional chegaram em São Paulo na quinta-feira (22). Os ajustes finais na equipe que buscará o título inédito para o futebol gaúcho foram realizados no Centro de Treinamentos do Centro Olímpico.

Ao todo, a delegação colorada em São Paulo contará com mais de 60 pessoas. Fora as despesas pagas pela CBF, o Inter disponibilizou viagem para atletas e membros do Futebol Feminino que não estariam inscritos na comitiva do Clube.

Depois de empate por 1 a 1 no jogo da ida, disputado diante do maior público já registrado em partidas de futebol feminino no Brasil, o Inter precisa vencer o Corinthians para ficar com o título no tempo normal. Em caso de nova igualdade no placar, a taça será decidida nos pênaltis. O retorno das Gurias Coloradas para Porto Alegre será no domingo, com previsão de chegada para as 13h.

