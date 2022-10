Hulk volta a marcar e Galo vence o Fluminense no Mineirão

O Athletico e o Juventude se enfrentaram neste sábado (01.10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitinho e Fernandinho anotaram os gols para o Furacão. A partida aconteceu na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Com o resultado, os paranaenses ficam no 5º lugar, com 47 pontos -mesma pontuação que o Corinthians, 4º colocado. Enquanto isso, o Jaconero permanece na lanterna, com seus 19 pontos somados.

Em casa, o Athletico-PR não poupou e partiu para cima do Juventude. Os mandantes assustavam, principalmente, pela direita, com Orejuela. A primeira chegada do Furacão foi aos 15, com Vitor Roque, que mandou por cima da meta de Pegorari. Foi o atacante que girou sob Élton, dentro da área, e cruzou na medida para Vitinho abrir o marcador.

Enquanto o Juventude seguiu sem encontrar espaços, o Furacão seguiu pressionando. Aos 34, Terans mandou uma bomba da meia-lua, mas Pegorari defendeu e mandou para escanteio. No final, os gaúchos tentaram avançaram, mas perdiam no último passe e não empataram.

O Athletico seguiu com boas chances na segunda etapa e continuou assustando o Juventude. Aos 15, Erick, de fora da área, soltou uma bomba e mandou perigo à meta de Pegorari. O segundo tento dos mandantes saiu aos 23. Em contra-ataque, Fernandinho finalizou, da entrada da área. A bola ainda desviou no zagueiro Vitor Mendes e morreu no fundo das redes.

Os donos da casa quase anotaram o terceiro pouco tempo depois. Aos 27, Vitinho ficou com sobra, após bate e rebate na área, e finalizou. Rodrigo Soares mandou para escanteio. Aos 43, Chico tentou, mas acabou parando na defesa de Bento. Sem outras chances, a partida terminou no 2 a 0.

Fonte: Agência Esporte