Inter consegue virada no Beira Rio e evita título antecipado do Palmeira no Brasileirão

O Ceará foi derrotado por 2 a 1 de virada para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) e se mantém em situação delicada na luta contra o rebaixamento na Série A.

O Ceará abriu o placar com Lima, de pênalti, aos 3 minutos, mas sofreu a virada do vice-líder da Série A no 2º tempo, com gols de Edenílson e Alan Patrick, este último também de pênalti.

Com o resultado, o Ceará chega há 8 jogos sem vencer e se mantém com 34 pontos. E na quinta-feira pode entrar no Z4 caso Atlético/GO ou Cuiabá vençam seus jogos.

CEARÁ COMEÇA MELHOR

O Ceará começou o jogo criando uma grande chance logo de cara. Com um minuto, Geovane deu ótimo passe para Cléber, que dividiu com o goleiro Keiller e a bola saiu.

Mas no lance seguinte, o Vovô abriu o placar. Bruno Pacheco invadiu a área e foi derrubado por Igor Gomes e o pênalti foi marcado. Lima foi para cobrança e abriu o placar para o Vozão.

Lima abriu o placar para o Ceará no Beira-Rio contra o Internacional | Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Bem à vontade no jogo, o Ceará continuou criando, e Vina achou Bruno Pacheco, que bateu cruzado e quase marcou o segundo. A bola passou raspando a trave.

O Inter respondeu em cabeçada de Rodrigo Moledo pra fora, após cobrança de escanteio. Leia Também: Criciúma ganha de 2 x 0 e amplia crise no Grêmio

Após o gol, o Ceará recuou um pouco e deixou o Inter com a bola. Com o Colorado todo á frente, espaços apareciam no campo de ataque alvinegro, com o Vovô sendo perigoso, mas faltou capricho no último passe.

O Inter foi perigoso aos 22 minutos, em belo chute de fora da área de De Pena, que João Ricardo espalmou. Vina respondeu à altura, mandando um balaço de fora da área, para grande defesa de Keiller.

Com o Ceará fechado, o Inter tentava de fora da área, e De Pena outra vez, agora rasteiro, assustou o goleiro João Ricardo. A pressão do Inter aumentou, com a defesa do Ceará tendo que trabalhar e segurar o ímpeto colorado.E quando encaixou um contra-ataque, aos 41, Nino Paraíba arriscou de longe e a bola raspou a trave.

No último lance do 1º tempo, Alan Patrick bateu falta e a bola passa raspando a trave.

VIRADA COLORADA

O 2º tempo começou com o Inter pressionando o Ceará. E a pressão colorada durou pelo menos 15 minutos, com o time alvinegro precisando de desdobrar na marcação para evitar as investidas do time gaúcho.

A pressão colorada continuou, com Alan Patrick quase empatando o jogo em finalização que João Ricardo defendeu, aos 18 minutos.

Mas no ataque seguinte, o empate saiu: De Pena cruzou rasteiro e Edenílson empurrou para as redes, em falha coletiva da defesa alvinegra.

O Ceará recuou demais na etapa final e pouco atacou, sofrendo a virada do Inter | Foto: Fausto Filho / Ceará SC

O Ceará só respondeu ao 26 minutos, em chute colocado de Vina, para defesa de Keiller.

Após sofrer a virada, o técnico Lucho González fez alterações no Ceará, e o time passou a atacar. Só nos minutos finais o Vozão foi para o abafa, mas não conseguiu evitar mais uma derrota na Série A.

Fonte: Agência Esporte