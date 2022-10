Internacional fecha preparação para receber o Ceará

O Colorado fechou na tarde de terça-feira (25.10) a preparação para enfrentar o Ceará. O duelo com o time cearense acontece nesta quarta-feira (26.10), às 21h45, no estádio Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder, uma vitória pode garantir o Clube do Povo na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores do próximo ano.

No último treinamento da equipe, o treinador Mano Menezes abriu a primeira parte do trabalho para a imprensa, onde o elenco realizou exercícios técnicos de posse de bola. Depois, na parte fechada, a equipe fez uma atividade tática, ajustando os detalhes finais para a partida.

Em relação ao último jogo, o comandante colorado terá o retorno de Taison, que cumpriu suspensão. Já Liziero, com uma pancada no joelho, é desfalque. Mauricio, recuperado de lesão, volta a ser relacionado após um período fora. Já o zagueiro Gabriel Mercado e o volante Gabriel seguem em tratamento.

Com 61 pontos conquistados até o momento, o Colorado é o segundo colocado no Brasileirão e está muito perto de confirmar um lugar na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Já o Ceará, adversário desta quarta, tem 34 pontos e está na 16ª posição.

Fonte: Agência Esporte