Internacional vai ao Maracanã e empata com o Flamengo sem gols

Em jogo movimentado, o Flamengo empatou sem gols com o Internacional, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (5). Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou aos 49 pontos e ocupa a quinta posição da tabela.

Apesar do placar não sugerir uma partida com muitas chances, Flamengo e Internacional protagonizaram um confronto de muita adrenalina. Desde o início, o Mais Querido ofereceu perigo à meta adversária, que teve Keiller em dia inspirado. E se o Mengão era agressivo no ataque, o Inter soube aproveitar suas chances para ameaçar o gol rubro-negro. No fim, o Flamengo se alçou ao campo ofensivo e viu o adversário recuar. Apesar do esforço, não era dia das redes balançarem no Maracanã: 0 a 0.

O jogo

Na primeira oportunidade, o Flamengo chegou com João Gomes, que cruzou para a área e por pouco Arrascaeta não colocou para dentro. O Mais Querido comandava as ações iniciais da partida e trabalhava a bola no campo de ataque, atrás de espaço para concluir.

Na primeira descida do Internacional, Maurício cruzou na área e Alan Patrick finalizou, mas Léo Pereira salvou em cima da linha.

O Flamengo respondeu imediatamente. Arrascaeta desceu pela direita e cruzou para Pedro, o atacante reverência finalizou se atirando e forçou uma grande defesa do goleiro adversário. O jogo era intenso.

Everton Ribeiro levantou na área, Pedro subiu e ajeitou para trás e Arrascaeta chegou chutando. O goleiro Keiller fez outra defesa impressionante e no rebote, Pedro finalizou para fora.

Na reta final da primeira etapa, Filipe Luís cruzou pela esquerda e Pedro subiu para cabecear mais uma, Keiller, o nome da partida no primeiro tempo, defendeu mais uma.

O Flamengo teve outra boa oportunidade com Arrascaeta, mas as equipes levaram o empate parcial para o intervalo.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo com o intuito de manter o ritmo dos primeiros quarenta e cinco minutos. O Inter exigiu de Santos, que fez defesa segura.

Na sequência, o Mengão chegou com perigo mais vezes. Gabi chutou cruzado com muita força, mas o ataque rubro-negro parou em Keiller novamente. Gabi arrematou mais uma à distância e a bola passou com perigo.

O Flamengo chegava com frequência e o jogo ficou elétrico. A torcida cantava alto empurrando os jogadores. Cebolinha teve boa chance, recebeu na área em posição de finalizar mas não conseguiu concluir com força.

Everton Ribeiro e David Luiz tiveram chances na reta final da partida, mas não era dia de bola na rede no Maracanã: 0 a 0.

Ficha técnica

Flamengo 0x0 Internacional

Campeonato Brasileiro – 30º rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 05/10/2022, às 21h30

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) (SP), Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) (SP), Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartões amarelos: David Luiz (FLA), Thiago Maia (FLA), Gabi (FLA), Pedro Henrique (INT) e Gabriel Mercado (INT)

Flamengo: Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Vidal), Thiago Maia, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabi e Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Internacional: Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Thauan Lara) e Renê; Liziero, Edenilson e Alan Patrick (Lucas Ramos); Mauricio (Moledo), Pedro Henrique (Brian Romero) e Alemão (Estevão). Técnico: Mano Menezes

Fonte: Agência Esporte