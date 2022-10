Internacional vence o Santos e volta para vice-liderança do Brasileirão

O Internacional venceu o Santos por 1 a 0, no Beira-Rio, neste sábado (01.10). O resultado leva o Inter aos 53 pontos na tabela, a momentâneos sete pontos de distância do Palmeiras, primeiro colocado. Na próxima quarta-feira (05.10), o Colorado enfrentará o Flamengo, no Maracanã, em partida da 30ª rodada do Brasileirão.

O primeiro tempo foi de domínio absoluto do Clube do Povo, que logo aos dois minutos balançou as redes visitantes – mas de maneira irregular. Após falta cobrada por Carlos de Pena, Rodrigo Moledo foi garçom de Alemão, que pouco pôde comemorar, já que o lance foi anulado por impedimento do zagueiro colorado. Mais tarde, aos 10, quem assustou foi PH. Acionado após tabela entre Mauricio e Bustos, o atacante chutou de dentro da área, mas para fora.

A pressão colorada foi continuada por Bustos, que ficou com a sobra de corte parcial da zaga paulista e, aos 12 minutos, tirou tinta do travessão de João Paulo. Ficava evidente que o corredor direito era o melhor caminho para o gol vermelho, que saiu aos 22. Depois de nova tabela entre Fabricio e Mauricio, o lateral cruzou rasteiro e para trás. Na esquerda da grande área, Pena surgiu livre e bateu de primeira, no cantinho, para as redes. Golaço da Academia do Povo!

O placar colorado quase foi ampliado aos 26, quando a arbitragem assinalou pênalti de João Paulo em Pedro Henrique. O lance, porém, foi mais um anulado por impedimento, desta vez do atacante vermelho. A partir de então, o Colorado permitiu maior posse de bola ao Santos, interessado nos espaços que poderia ganhar para o contragolpe. De um desses, aos 43 minutos, Mauricio armou bom cruzamento da esquerda, que Bustos, já na grande área, mandou por cima.

Na etapa final, o Santos adotou postura mais ofensiva em busca do empate, mas pouco conseguiu criar frente à segurança da dupla formada por Vitão e Moledo. A única chance de perigo do Peixe saiu dos pés de Carlos Sánchez, em cobrança frontal de falta que esbarrou em Ângelo, ameaçou trair Keiller, mas tomou a linha de fundo como rumo.

o Inter criou boas oportunidades, apesar de o marcador não ter sido alterado. Aos 19, por exemplo, Alan Patrick, que substituiu Mauricio, recebeu bom passe de Renê e finalizou de perna direita, mas mandou pela linha de fundo. Já na reta final de confronto, Romero foi lançado por Gabriel, ganhou da zaga no corpo e parou em milagre de João Paulo, goleiro que também encaixou finalização de Pena, no último lance de perigo do confronto.

Fonte: Agência Esporte