Juventude anuncia a saída do técnico Umberto Louzer

O Timão terminou sua preparação na manhã desta segunda-feira (03.10), no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians se reapresentou e encerrou os trabalhos visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Juventude acontece na terça-feira (04), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 30ª rodada do nacional.

Os atletas iniciaram as atividades na academia e na sequência foram ao campo 3 para trabalho com bola. Primeiro, a comissão técnica orientou o aquecimento. Depois, foi realizado exercícios de posse de bola em campo reduzido e perde pressiona.

O atacante Arthur Sousa (2003), das categorias de base, participou do treinamento do dia.

O Corinthians inicia concentração e viajou para Caxias do Sul na tarde de segunda-feira.

Fonte: Agência Esporte