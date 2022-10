Leão vai a Santa Catarina, é cirúrgico e vence o Brusque pela Série B do Brasileirão

Longe do Recife, o Sport foi cirúrgico e venceu o Brusque por 1 a 0, na noite desta terça-feira (04.10), no estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Sport foi marcado por Wanderson, aos 44 minutos do segundo tempo.

O jogo

Fora de casa, o Leão iniciou buscando se impor em busca do resultado e quase marcou cedo, em bom giro de Vagner Love na grande área, que parou no goleiro.

Depois disso, o Sport seguiu com ímpeto, mas se deparou com um duelo equilibrado. Defensivamente, por sua vez, pouco sofreu – Saulo fez apenas uma defesa.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Leão voltou com a mesma postura em busca da vitória. E acumulou lances perigosos, com Luciano Juba e Gustavo Coutinho chegando perto de marcar em lances de difíceis defesas do goleiro adversário.

A fim de dar gás novo ao time setor ofensivo, que correu bastante, o técnico Claudinei Oliveira acionou os atacantes Javier Parraguez e Wanderson.

E as mexidas surtiram efeito, com Parraguez ganhando no alto da marcação, arrancando e servindo Wanderson para balançar as redes, na pequena área, aos 44 minutos do segundo tempo. Maiúscula e cirurgia vitória em Santa Catarina.

Sequência do Sport no Brasileirão

Com o resultado, o Leão foi aos 49 pontos e é o quinto colocado na Série B, na cola do G4. Na sequência da competição, o Sport volta a campo neste domingo, diante do Cruzeiro, às 16h, na Ilha do Retiro.

Fonte: Agência Esporte